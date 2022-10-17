Думаете, вы правильно пользуетесь морозилкой? Проверьте, так ли сложили продукты

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Опубликовано: 17.10.2022 15:00 , Обновлено: 14.09.2023

Морозильная камера в холодильнике – очень полезное устройство устройство. Однако при неправильном использовании он может привести к большим затратам. Проверьте, каких ошибок вы можете избежать.

Морозильная камера может повлечь за собой дополнительные, но ненужные расходы. Все из-за неправильного порядка складирования продуктов в ней.

Основная задача морозильной камеры – длительное сохранение продуктов. В нее мы помещаем как готовые замороженные продукты, так и приготовленные нами для последующего употребления. Морозильник также пригодится, когда мы готовим слишком много еды. Не желая выбрасывать продукты, мы положили их в морозилку.

Сколько продуктов можно хранить в морозилке?

К сожалению, иногда бывает так, что мы забываем о продуктах, которые заморозили. Но они не могут оставаться в холодильнике вечно. Не забывайте регулярно проверять его содержимое. Еду, хранящуюся слишком долго, придется выбросить. Стоит избегать таких ситуаций, чтобы не тратить деньги зря.

Чтобы морозильная камера работала должным образом, ее нельзя перегружать. Если вы едва закрываете дверь, это признак того, что вы не используете ее должным образом. Идеальная загрузка составляет 70% от объема морозильной камеры. Помните об этом.

Какая температура должна быть в морозилке?

Важным элементом является также правильная температура в морозильной камере. Она должна быть в пределах от -18°С до -20°С. Если оно отличается, устройство не будет работать должным образом.

Как правильно раскладывать продукты в морозилке?

Очень важно правильно расположить продукты в морозильной камере. Если вы расположите продукты правильно, он будет работать более эффективно:

В самом верху следует разместить кубики льда, мороженое, сорбеты.

Во втором ящике - овощи.

Третий отлично подойдет к картошке, замороженным овощам и пельменям,

Последний – к мясу и рыбе.

Ранее Телеграф писал, что заморозка продуктов – это гарантированный способ сохранить их на долгое время. Но, оказывается, далеко не все можно положить в морозильную камеру. Некоторые продукты просто потеряют вкус, а некоторые могут даже испортится.

Новость Телеграф