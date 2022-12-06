Чтобы не чистить стекла авто от льда, нужен компас или один овощ - Исландские эксперты

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Опубликовано: 06.12.2022 16:07 , Обновлено: 14.09.2023

Морозная погода установилась в Беларуси ещё в с ноября. Для водителей это неизбежно означает необходимость идти к машине с утра раньше, чтобы очистить стекла от изморози, да ещё и прогреть свои автомобили перед поездкой на работу.

Однако специалисты из Исландии (уж им-то можно верить) утверждают, что вы можете немного облегчить задачу разморозки авто, припарковав свой автомобиль с вечера в определенном направлении.

Эксперты по вождению из Lotus Car Rental в Исландии рассказали о том, что избежать чистки стекла от изморози можно, если парковать автомобиль капотом на восток.

Это связано с тем, что солнце встает именно на востоке, а это означает, что его лучи могут растопить лед на ветровом стекле ещё до того, как вы придете его чистить. Конечно, это будет зависеть от того, во сколько вам нужно выезжать. Если работа у вас начинается в 8:00, то как не паркуй авто, в 7-7:30 солнца ещё не будет.

Но для таких бедолаг исландцы советуют другой хитрый способ предотвратить появление льда на ветровых стеклах авто, используя продукт, который, вполне возможно, уже есть в холодильнике.

По мнению экспертов Lotus Car Rental, простой репчатый лук может помочь. Все, что вам нужно сделать, это разрезать луковицу пополам и натереть ею вечером все окна и ветровое стекло. Это должно предотвратить образование инея к наступлению утра. Картофель, кстати, тоже подойдет, и вполне может быть лучшим вариантом для тех эстетов, кто не любит луковый запах.

Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы