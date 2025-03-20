Что нельзя стирать в стиральной машине? Вот какие материалы могут её сломать

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Опубликовано: 20.03.2025 12:08 , Обновлено: 20.03.2025

Неправильное использование стиральной машины может привести к порче как одежды, так и самой техники. В этой статье мы расскажем, что нельзя стирать в стиральной машине, как распознать символы запрета на стирку и какие действия могут негативно повлиять на функционирование машинки.

Что нельзя стирать в стиральной машине?

Некоторые материалы слишком хрупкие, чтобы выдержать цикл стирки, другие могут окрашиваться или деформироваться под воздействием воды и тепла. Особую осторожность следует проявлять с одеждой из таких материалов, как шерсть или шёлк.

Шерстяные свитера, постиранные в горячей воде или по неправильной программе, могут дать усадку до нескольких размеров.

Шёлковые ткани, с другой стороны, чрезвычайно чувствительны к моющим средствам и интенсивному трению, что может привести к повреждению структуры материала.

Фото иллюстрационное

Также следует соблюдать осторожность при стирке обуви. Не все модели можно стирать в машине – кожаная обувь, как и замшевая, может деформироваться и потерять форму. Приклеенные элементы могут расслаиваться во время стирки, а влага негативно скажется на долговечности обуви.

Перьевые подушки или одеяла с натуральным наполнителем, также могут быть повреждены в стиральной машине. Вода может комковать перья, что приводит к их неравномерному распределению и образованию комков, что значительно снижает комфорт использования.

Кроме того, из-за сильного механического воздействия ткань подушки может порваться и перья забьют фильтры водяных насосов. Это может привести к поломке стиральной машины.

Что означает символ чаши с водой на одежде?

Каждый предмет одежды и домашнего текстиля имеет этикетку по уходу. Самым важным символом, на который следует обратить внимание при их чистке, является перечёркнутая чаша с водой, что означает, что вещь нельзя стирать, и ей разрешена только химическая чистка.

Фото иллюстрационное

Если на этикетке одежды есть значок чаши с водой и руки, это не значит, что вещь нельзя стирать в машинке. Стирать можно, но только в режиме ручной стирки.

Если на этикетке указана чаша с водой и цифра (например, 30°C), это указывает на максимальную температуру, при которой ткань можно стирать. Зная маркировку на этикетках, можно избежать повреждения вещей во время машинной стирки и продлить их срок службы.

Что может сломать стиральную машину?

Неправильное использование стиральной машины может привести к её выходу из строя и сократить срок службы. Одной из самых распространённых ошибок является перегрузка барабана во время стирки . Слишком большой вес загруженных в машинку вещей приводит к тому, что она не может работать должным образом, а её компоненты подвергаются чрезмерной нагрузке.

Фото иллюстрационное

Не менее опасны для стиральной машины мелкие предметы , которые могут застрять в её механизмах. Монеты, шпильки, пуговицы или зажимы, оставленные в карманах, могут повредить барабан или засорить дренажный фильтр. Стоит тщательно проверять карманы перед каждой стиркой и освобождать их от мелких предметов.

Ещё одна угроза – ткани, которые выделяют много волокон, такие как флисовые или махровые полотенца . Если в стиральной машине будет слишком много этих материалов, фильтр стиральной машины может засориться, что негативно скажется на её работоспособности и может привести к поломке сливного насоса.

Ранее Telegraf.news писал, что иногда, доставая очередную порцию одежды из барабана стиральной машины, можно заметить, что в манжете осталась стоять вода. Иногда она стекает сама, а иногда без вмешательства уже не обходится. Кто-то пытается вытереть влагу тряпочкой, но есть и другой простой способ исправить проблему. Мы узнали, как мастера по ремонту стиральных машин решают этот недостаток.

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