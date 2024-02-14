Что нельзя готовить в алюминиевой посуде? Мало кто знает, что может произойти из-за этого с организмом

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Опубликовано: 14.02.2024 09:31 , Обновлено: 28.02.2024

Алюминиевая посуда является популярным выбором для приготовления пищи благодаря своей легкости, прочности и хорошей теплопроводности. Однако, важно помнить, что не все продукты можно в ней готовить. Когда и почему ее считают опасной?

В целом алюминиевая посуда может быть безопасной для здоровья, но только при правильном использовании.

Главное, не готовить в ней кислые, острые или соленые продукты (но не только). В список, например, входят:

борщ;

щи;

томатный суп;

помидоры;

соленая рыба;

свекла;

компоты;

варенья;

кислые соусы;

маринады;

молоко;

питание для детей.

Это связано с тем, что когда мы готовим что-то в алюминиевых емкостях, около 1–2 мг этого металла может смешиваться с пищей. Этот элемент целиком откладывается в печени и может привести к нарушению работы этого органа и способствовать развитию рака.

К слову, хранить эти продукты в емкостях из алюминия также не рекомендуют.

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, средний взрослый человек может потреблять около 5 мг алюминия в день с пищей, при этом концентрация алюминия в питьевой воде составляет 0,1 мг/литр. Если организм человека потребляет алюминия больше допустимой нормы, это может представлять серьезную угрозу для его жизни.[/info_b]

Ученые также предупреждают, что существует тесная связь между алюминием и неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Если вы хотите готовить в такой посуде все блюда, выбирайте кастрюли из алюминия обязательно со специальным керамическим покрытием. Такие кастрюли идеально подходят для кухни и совершенно безопасны для нашего организма.

А что безопасно готовить в алюминиевой посуде?

Вот какие продукты можно готовить:

яйца;

бульоны на основе мяса и рыбы;

пельмени;

макароны;

блюда из картофеля, кабачков, баклажанов.

Ранее Телеграф писал, что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием.

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