Что нельзя готовить в алюминиевой посуде? Мало кто знает, что может произойти из-за этого с организмом
Алюминиевая посуда является популярным выбором для приготовления пищи благодаря своей легкости, прочности и хорошей теплопроводности. Однако, важно помнить, что не все продукты можно в ней готовить. Когда и почему ее считают опасной?
В целом алюминиевая посуда может быть безопасной для здоровья, но только при правильном использовании.
Главное, не готовить в ней кислые, острые или соленые продукты (но не только). В список, например, входят:
- борщ;
- щи;
- томатный суп;
- помидоры;
- соленая рыба;
- свекла;
- компоты;
- варенья;
- кислые соусы;
- маринады;
- молоко;
- питание для детей.
Это связано с тем, что когда мы готовим что-то в алюминиевых емкостях, около 1–2 мг этого металла может смешиваться с пищей. Этот элемент целиком откладывается в печени и может привести к нарушению работы этого органа и способствовать развитию рака.
К слову, хранить эти продукты в емкостях из алюминия также не рекомендуют.
[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, средний взрослый человек может потреблять около 5 мг алюминия в день с пищей, при этом концентрация алюминия в питьевой воде составляет 0,1 мг/литр. Если организм человека потребляет алюминия больше допустимой нормы, это может представлять серьезную угрозу для его жизни.[/info_b]
Ученые также предупреждают, что существует тесная связь между алюминием и неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.
Если вы хотите готовить в такой посуде все блюда, выбирайте кастрюли из алюминия обязательно со специальным керамическим покрытием. Такие кастрюли идеально подходят для кухни и совершенно безопасны для нашего организма.
А что безопасно готовить в алюминиевой посуде?
Вот какие продукты можно готовить:
- яйца;
- бульоны на основе мяса и рыбы;
- пельмени;
- макароны;
- блюда из картофеля, кабачков, баклажанов.
Ранее Телеграф писал, что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием.
Что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием? Эти 6 видов продуктов могут ее «убить»