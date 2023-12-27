Что делать, если внезапно порвались колготки? Избежать "стрелки" поможет средство из ванной

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Опубликовано: 27.12.2023 14:29 , Обновлено: 27.12.2023

Тонкие капроновые колготки смотрятся на ногах очень элегантно. К сожалению, у них есть один большой недостаток — их очень легко случайно порвать. Какие меры стоит срочно принять, чтобы по ноге не пошла длинная "стрелка"?

Чаще всего тонкие колготки надевают во время официальных мероприятий или праздничных застолий. Они сочетаются со многими нарядами и делают их очень элегантными. Однако дырка на них может образоваться от любой мелочи.

В таком случае не стоит паниковать. Наверняка рядом найдутся средства, которые помогут “нейтрализовать” порванный участок и предотвратить расползание “стрелки” по все ноге.

Есть несколько вариантов. Самый популярный способ — использовать прозрачный лак для ногтей. Поэтому его стоит всегда иметь под рукой. Когда появится дырочка, просто замажьте ее лаком, тогда колготки перестанут рваться. Таким же действием обладает и обычный канцелярский клей.

Если у вас нет с собой лака для ногтей, вы все равно ничего не теряете. Отправляйтесь в ванную и найдите там кусковое мыло. Покройте место разрыва мокрым мылом. Подождите, пока оно высохнет, и присоединяйтесь к гостям.

Вы также можете сбрызнуть края дырки лаком для волос. Это косметическое средство эффективно защитит колготки.

Как продлить срок службы колготок?

Вместо того чтобы беспокоиться о дырочках, вы можете заранее свести к минимуму вероятность их появления. Есть несколько простых трюков.

Как только вы надели колготки, сбрызните все ноги лаком для волос. Средство упрочнит тонкие волокна колготок. За день до того, как надеть колготки, положите их на ночь в морозилку. Это сделает их более прочными. Все дело в том, что под воздействием холода нейлон становится более эластичным. Покупайте колготки хорошего качества и не забудьте снять все украшения, когда будете их надевать. Также убедитесь, что у вас ногти без заусенцев. Это сведет к минимуму риск появления дырочек.

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