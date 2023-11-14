Чем заменить овощечистку? Понадобятся 2 предмета, которые есть на кухне почти у всех

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Опубликовано: 14.11.2023 10:47 , Обновлено: 14.11.2023

Овощечистка — очень полезный кухонный аксессуар, которые позволяет идеально очищать овощи и фрукты от кожуры (в отличие от ножа). Однако, если этот инструмент сломался, или у вас его просто нет, существует альтернативный способ, который может вам пригодиться. Чтобы сделать овощечистку самостоятельно, понадобятся всего 2 простых предмета.

Конечно, можно почистить овощи и фрукты ножом. Однако у овощечистки все же есть свои преимущества. Например:

Безопасность. У специального инструмента есть кожух, который защищает пальцы от порезов и травм, в то время как нож может быть опасным при неправильном использовании. Удобство. У овощечистки эргономичная ручка, которая обеспечивает удобный захват и уменьшает усталость рук во время работы. Также она легче и компактнее ножа, что делает ее удобной для хранения и переноски. Скорость. Овощечистка позволяет очищать овощи и фрукты быстрее, чем нож, благодаря своей остроте и специальной форме лезвия. Легкость в использовании. Овощечистка подходит для очистки различных овощей и фруктов, включая твердые и скользкие, такие как морковь и кабачки, что может быть труднее сделать с помощью ножа.

Что же делать, если ваша любимая овощечистка сломалась? Все, что вам нужно, - это нож и банка с жестяной крышкой. Наверняка эти предметы есть у вас дома.

Фото: gazeta.pl

[info_b]Кстати, нож можно заменить другим острым предметом.[/info_b]

Вставьте нож в крышку так, чтобы получился надрез длиной около 3 см. Загните один из краев, чтобы он слегка выступал над поверхностью крышки. Возьмите любой овощ и проведите вдоль разреза. “Аварийная” овощечистка готова!

Кроме того, с помощью подобной конструкции можно нарезать картошку спиралью, как показано на видео:

А еще из жестяной крышки можно также сделать самодельную терку для овощей. Вместо того чтобы делать один длинный срез, достаточно сделать десяток мелких.

“Тайная” функция овощечисток

Кстати, некоторые используют овощечистку, не знают, зачем на ней нужны дополнительные элементы, которые расположены на боковой части инструмента.

Так, если на вашей овощечистке есть «плавник» или петля, то они отлично помогут справится с твердой и толстой кожурой, например, мандаринов, апельсинов или грейпфрутов.

Эти элементы также нужны для того, чтобы справится с главным противником при чистке картофеля — черными глазками и мелкими дырочками.

Эта «тайная» функция есть у многих овощечисток. Зачем нужна?

Как правильно использовать овощечистку?

А ранее Телеграф писал, что, возможно, многие неправильно чистят овощи этим инструментов.

Так, пользовательница TikTok сняла видео, в котором показала, как на самом деле нужно чистить овощи овощечисткой, чтобы этот процесс занимал как можно меньше времени. Судя по тому, что видео набрало более 2 млн просмотров, 314 тыс. лайков и 13 тыс. репостов – о таком способе не знали многие.

Новость Телеграф