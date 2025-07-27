Чем нектар всё-таки отличается от сока? На Малоритском заводе открыли "секрет"

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Опубликовано: 27.07.2025 17:48 , Обновлено: 27.07.2025

Каждый покупатель хоть раз задавался вопросом, чем нектар отличается от сока? На полках белорусских магазинов можно встретить и то, и другое, причём зачастую от одного и того же производителя. Сотрудники Малоритского консервноовощесушильного комбината, который также выпускает эту продукцию, объяснили, в чём принципиальные отличия этих двух напитков.

Чем сок отличается от нектара?

Как пояснили на предприятии, определение понятия сока в Беларуси изменилось в 2011 году, когда нормативные акты, которыми руководствуются производители, привели в соответствие с законодательными актами Европейского союза. Теперь называть соком в Беларуси могут только продукт, на 100% состоящий из фруктов, ягод или овощей и без добавления сахара.

“Если же в продукт - пюре или в сок - добавляется сахарный сироп, то этот продукт уже называется нектар”, - пояснили сотрудники Малоритского комбината.

При этом мнение о том, что нектар является “продуктом ненатуральным”, на предприятии назвали “большим заблуждением”. По сути, от соков их отличает лишь наличие в составе сахара, а не каких-то иных посторонних “химических” компонентов.

При этом сахар может добавляться и в соки, но лишь в небольшом количестве - не более 1,5%, и это должно обязательно быть отражено в названии сока и в его составе.

Что полезнее - сок или нектар?

Многие полагают, что поскольку в соке не содержится сахар, он полезнее нектара. Это справедливо лишь отчасти - по содержанию витаминов классический натуральный сок точно превзойдёт нектар (впрочем, на многих современных производствах нектары обогащают витаминами, чтобы приблизить их полезность к натуральным соком).

А вот если рассматривать с точки зрения калорийности, которая напрямую зависит от содержания сахара, то внимательно изучив упаковку сок и нектара одного и того же производителя вы далеко не всегда увидите эту прямую зависимость. Мы взяли для примера первый попавшийся сок и нектар, представленный на виртуальных полках популярного сервиса доставки продуктов. Оказалось, что несмотря на наличие сахара, нектар у этого производителя оказался менее калорийным, чем сок:

нектар - 42 ккал,

сок - 46 ккал.









Дело в том, что нектар, по сути, это разбавленный сок, а сам сок, особенно выжатый из сладких фруктов и ягод, может быть калорийным. Хотя фрукты сами по себе полезны, когда из них выжимают сок, они теряют большую часть полезной клетчатки. Именно она и делает цельные фрукты полезными. В результате, заменяя цельный фрукт стаканом сока, вы существенно увеличиваете потребление калорий, которую получаете из природной фруктозы.

Нектар же, разбавленный водой и подслащенный сахаром для более насыщенного вкуса, порой “не дотягивает” по калорийности до натурального фруктового сока. Так что если вы следите за фигурой, выбираете сок для маленького ребёнка или вынуждены контролировать содержание сахара в продуктах по медицинским показаниям (например, при диабете), то при выборе фруктового напитка точно лучше заглянуть в подробный состав на упаковке, а не ориентироваться на одно лишь название.

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