Больше никаких трещин на пятках? Это ванночка для ног с одним из видов уксуса быстро принесет облегчение

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Опубликовано: 30.09.2024 09:54 , Обновлено: 29.09.2024

Вам больше не придется тратить деньги на профессиональные средства по уходу за ногами из аптеки. Ведь есть недорогие домашние способы позаботиться о состоянии кожи. Не верите, что это возможно? Достаньте из кухонного шкафа или купите в магазине популярное средство и нанесите его на потрескавшиеся пятки, и вы быстро почувствуете облегчение.

Уход за ногами - это то, о чем нужно помнить не только летом, но и круглый год. Особенно лучше не забывать об этом в осенне-зимний период. Иначе кожа станет сухой и запущенной, а твердые и мозолистые пятки могут начать трескаться.

А это уже серьезный вопрос. Ведь трещины на пятках - это не только эстетическая проблема. Они часто становятся источником боли и дискомфорта, поэтому стоит регулярно заботиться о своих ногах. Для этого можно использовать домашние методы ухода.

Чтобы наслаждаться идеально гладкими пятками, не обязательно платить за дорогие кремы, разглаживающие скрабы, маски и прочую косметику для ног. Как только вы убедитесь, что проблема сухой кожи не связана со здоровьем (диабет, нехватка витаминов или застой жидкости), займитесь уходом за ней.

Для этого можно использовать средства из вашего кухонного шкафа. Одним из лучших домашних средств от трещин на пятках является… яблочный уксус. Этот продукт обладает смягчающими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Смешайте 1 стакан яблочного уксуса в 1 литре теплой воды и перелейте в подходящий тазик, затем замочите ноги в этой смеси на 15-20 минут. После этого воспользуйтесь пемзой и натрите ноги дешевым увлажняющим кремом. Используйте раз в неделю.

Зачем замачивать ноги в уксусе? Вот как работает домашнее средство для облегчения недугов

Другие средства от трещин на пятках

Дешевая аптечная мазь с витамином А также поможет справиться с трещинами на пятках. Но если у вас нет времени на ее приобретение, вы можете использовать… овсянку, чтобы разгладить ступни.

Это не шутка. Положите 2 столовые ложки овсянки в миску с водой и замочите сухие ноги примерно на 20 минут. Состояние кожи в этой области определенно улучшится. Она обновится, станет мягче и напитаннее.

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Окуните уставшие и опухшие ноги в один из этих растворов. Через сколько минут почувствуете облегчение?