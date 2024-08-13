"А как их потом оттуда достать?" — Видео с необычным сбором яблок собрало в TikTok почти 1,5 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 13.08.2024 13:26 , Обновлено: 13.08.2024

Один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, на котором показал необычное приспособление для сбора опавших яблок. На кадрах видно, как мужчина не спеша прогуливается по саду и лёгким движением руки подбирает плоды с земли. Судя по всему, предмет и правда способен облегчить задачу, однако его стоимость придётся далеко не каждому по карману.

Принцип действия простой: плодосборник (а приспособление называется именно так) крепится к рукоятке, после чего катится по земле благодаря движению человеческой руки. Со стороны это похоже на работу вертикального пылесоса: идёшь, убираешь мусор и радуешься жизни. Только здесь с яблоками, сливами или другими плодами. Судя по видео, опавшие фрукты легко проскальзывают внутрь и остаются там, не выпадая.

Одни пользователи TikTok писали, что “вещь — огонь”, и теперь не нужно делать всё вручную, а другие слёзно молили поделиться ссылкой или хотя бы названием. К слову, найти его довольно-таки просто: многие маркетплейсы и дачные магазины предлагают десятки вариантов, однако цена примерно одна и та же: от 250 до 320 белорусских рублей. Судя по комментариям, такого белорусы не ожидали.

“О, за такие деньги — полпенсии моей — сама соберу”, — написала под видео одна из пользовательниц TilTok.

“За такие деньги я сама их соберу — ручками в корзинку. Да и вопросов много к агрегату”, — прокомментировала ещё одна белоруска.

“А я себе детей родила — они собирают”, — не без юмора добавила ещё одна женщина в комментариях.

“Многие и так выбрасывают опавшие, только собирать их руками намного дольше, а это приспособление облегчает труд”, — явно выступила “за” лайфхак очередная пользовательница TikTok.

“Лень — двигатель прогресса”, — написал ещё один подписчик соцсети. Другой задался вопросом:

“У меня одной вопрос: ка-а-а-ак они туда попадают?”

Ранее Telegraf.news писал, что один из лучших способов сохранить яблоки на долгое время (в том числе на зиму) — засушить их. Сделать это в домашних условиях, на самом деле, просто — как в духовке, так и в специальном приборе, и даже на батарее. Однако нужно не забывать несколько важных правил.

Как правильно сушить яблоки? Узнали секреты для духовки, сушилки и батареи