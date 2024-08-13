"А как их потом оттуда достать?" — Видео с необычным сбором яблок собрало в TikTok почти 1,5 млн просмотров
Один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, на котором показал необычное приспособление для сбора опавших яблок. На кадрах видно, как мужчина не спеша прогуливается по саду и лёгким движением руки подбирает плоды с земли. Судя по всему, предмет и правда способен облегчить задачу, однако его стоимость придётся далеко не каждому по карману.
Принцип действия простой: плодосборник (а приспособление называется именно так) крепится к рукоятке, после чего катится по земле благодаря движению человеческой руки. Со стороны это похоже на работу вертикального пылесоса: идёшь, убираешь мусор и радуешься жизни. Только здесь с яблоками, сливами или другими плодами. Судя по видео, опавшие фрукты легко проскальзывают внутрь и остаются там, не выпадая.
Одни пользователи TikTok писали, что “вещь — огонь”, и теперь не нужно делать всё вручную, а другие слёзно молили поделиться ссылкой или хотя бы названием. К слову, найти его довольно-таки просто: многие маркетплейсы и дачные магазины предлагают десятки вариантов, однако цена примерно одна и та же: от 250 до 320 белорусских рублей. Судя по комментариям, такого белорусы не ожидали.
“О, за такие деньги — полпенсии моей — сама соберу”, — написала под видео одна из пользовательниц TilTok.
“За такие деньги я сама их соберу — ручками в корзинку. Да и вопросов много к агрегату”, — прокомментировала ещё одна белоруска.
“А я себе детей родила — они собирают”, — не без юмора добавила ещё одна женщина в комментариях.
“Многие и так выбрасывают опавшие, только собирать их руками намного дольше, а это приспособление облегчает труд”, — явно выступила “за” лайфхак очередная пользовательница TikTok.
“Лень — двигатель прогресса”, — написал ещё один подписчик соцсети. Другой задался вопросом:
“У меня одной вопрос: ка-а-а-ак они туда попадают?”
Ранее Telegraf.news писал, что один из лучших способов сохранить яблоки на долгое время (в том числе на зиму) — засушить их. Сделать это в домашних условиях, на самом деле, просто — как в духовке, так и в специальном приборе, и даже на батарее. Однако нужно не забывать несколько важных правил.
Как правильно сушить яблоки? Узнали секреты для духовки, сушилки и батареи