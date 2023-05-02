Пользуетесь антиперспирантом по утрам? Вот почему стоит наносить его вечером!

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Опубликовано: 02.05.2023 13:43 , Обновлено: 02.05.2023

Если ваши "водные процедуры" по утрам включают в себя душ, чистку зубов и нанесение дезодоранта или антиперспиранта, у нас есть для вас хорошая новость: как минимум один пункт из этого списка можно убрать. Оказалось, что наносить антиперспирант гораздо эффективнее не утром, а на ночь.

Когда лучше всего наносить антиперспирант?

Многие считают, что дезодорант или антиперспирант лучше всего наносить лишь тогда, когда начинаешь потеть или появляется неприятный запах из подмышек. Некоторые считают это неотъемлемой частью ежедневного утреннего ритуала в ванной и наносят его утром после того, как вышли из душа.

Учёные доказали, что время суток, когда наносится антиперспирант, имеет значение для его эффективности. Исследование, результаты которого были опубликованы в в Британском журнале дерматологии, показало, что тело человека работает по собственным естественным ритмам, которые влияют в том числе и на то, когда человек активнее потеет. Ночью температура тела падает, и человек, как правило, меньше потеет. Поэтому ученые считают, что нанося антиперспирант на ночь, когда потовые железы менее активны, облегчает его впитывание в кожу. Таким образом, это гораздо эффективнее, чем наносить антиперспирант утром.

Эксперты отметили, что телу нужно время, чтобы впитать блокирующие потоотделение ингредиенты антиперспиранта. Если наносить антиперспирант перед сном, у него будет несколько часов, чтобы заблокировать потовые протоки, прежде чем они тоже проснутся.

Отметим также, что хотя многие люди считают антиперспирант и дезодорант словами-синонимами, это не одно и то же . Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые блокируют поры и предотвращают попадание пота на поверхность. Дезодорант остается на поверхности кожи, блокируя запах, но не влияя на потоотделение.

Как часто нужно наносить дезодорант?

Большинство дезодорантов и антиперспирантов обеспечивают защиту от 24 до 48 часов, поэтому вам не нужно наносить их несколько раз в течение дня. Тем не менее, если вы планируете заниматься спортом, перед началом занятий рекомендуется нанести дезодорант.

Принятие душа утром после того, как вы нанесли антиперспирант на ночь, может удалить часть аромата, поэтому после душа для ощущения свежести специалисты рекомендуют добавить ещё один слой дезодоранта.

Что делать, если вы забыли нанести дезодорант?

Дезодорант и антиперспирант лучше всего работают, если наносить их на сухую кожу до того, как вы начнете потеть. Если вы забудете нанести дезодорант и заметите это только тогда, когда начнете активно потеть и уже появится неприятный запах, специалисты подчёркивают, что нанесение большого количества дезодоранта в этот момент не принесет особой пользы, а вот отдушки могут помочь замаскировать запах.

Тем не менее, специалисты рекомендуют вместо этого попытаться охладиться и перестать потеть, а затем вымыть или протереть подмышки, чтобы удалить пот и бактерии.