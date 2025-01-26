5 "секретных" функций дырявых перчаток. Как использовать для швабры и мусорки?

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Опубликовано: 26.01.2025 09:01 , Обновлено: 26.01.2025

Часто для решения многих бытовых проблем можно применить простые предметы и вещи, которые имеются дома. Причём иногда они могут выглядеть бесполезными и ненужными. Одной из таких вещей являются использованные резиновые перчатки. Не стоит их выбрасывать в мусорное ведро, если вдруг обнаружилась парочка дыр. Telegraf.news нашёл 5 способов, как применить их с пользой в быту. Напальчники

Резиновые перчатки имеются в доме практически каждой хозяйки, которая стремится защитить свои руки от воздействия чистящих средств. Со временем этот незамысловатый аксессуар обзаводится дырами и приходит в негодность. Многие предпочитают просто выбросить испорченные перчатки в мусорное ведро. Однако мало кто задумывается о том, насколько широким может быть спектр применения даже износившейся и дырявой пары.

Напальчники

Даже если пару пальцев перчатки пострадало и утратило герметичность, это не повод выбрасывать их. Отрежьте оставшиеся пальцы перчатки и сделайте из них напальчники. Их можно использовать поверх порванных пальцев с других перчаток. Либо чтобы просто защитить свой поранившийся палец.

Антискользящее накладки

Функционал таких напальчников достаточно широк. Например, вы можете натянуть их на ножки стульев или другой мебели, чтобы она не скользила по полу.

Также вы можете натянуть напальчник на кончик ручки от швабры, чтобы она не падала всякий раз, когда вы хотите приставить её к стене.

https://www.tiktok.com/@mrdiy.philippines/video/7332655554118176007?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA&t=1737463360659

Такие напальчники можно и в качестве крышки на бутылку в случае её утери. Просто натяните его на горлышко и будьте уверены - жидкость не прольётся.

Стикеры для банок и горшков

Срезав напальчники, не выбрасывайте основу перчатки. Её можно нарезать на резинки разной толщины и использовать разными способами. Например, можно натянуть такую резинку на банку с закаткой или вареньем, чтобы написать год консервации и её вид.

Также такие резинки с надписями удобно использовать при выращивании рассады в горшках или кашпо. Просто натяните на основу и запишите на резинке название сорта.

Резинка для проводов, карандашей и не только

Аккуратно связать шнур, собрать в одну связку карандаши и кисти — всё это тоже можно сделать при помощи получившейся от перчатки резинки. Используйте их вместо канцелярских резинок или стяжек. Этот простой трюк надёжно зафиксирует всё что нужно в одном месте.

Вы также можете зафиксировать резинку на рулоне бумаги для запекания, чтобы та не раскручивалась, либо скрепить столовые приборы, отправляясь в поход. Количество идей использования резинки таким образом - неограниченно.

Антискользящий фиксатор для одежды и разделочной доски

Ещё один неочевидный трюк — использовать резинки от перчаток в качестве фиксатора для самых разных вещей.

Закрепите резинку на одном из крылышек вешалки-плечиков. И рубашки, и блузки не будут с них соскальзывать.

Натяните колечко-резинку на разделочную доску - и она не будет скользить по поверхности столешницы.

Вставьте мусорный пакет в ведро и натяните колечко перчатки, как на фото, чтобы пакет не заваливался внутрь всякий раз, когда вы что-то выбрасываете.

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