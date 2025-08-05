Зоопарк в Дании попросил жителей принести в жертву своих домашних питомцев

Опубликовано: 05.08.2025 11:57 , Обновлено: 05.08.2025

Зоопарк города Ольборг в Дании обратился к жителям с предложением жертвовать своих домашних животных, таких как кролики, морские свинки и куры, на корм для хищников. В зоопарке также готовы принимать лошадей.

Как пояснили представители зоопарка, эта практика необходима, чтобы имитировать «естественную пищевую цепь» для хищников, среди которых азиатские львы, европейские рыси и суматранские тигры.

«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников», — сказано в сообщении учреждения. Там отметили, что хищникам необходимы целые тушки, напоминающие ту добычу, на которую они охотились бы в дикой природе.

В зоопарке заверили, что пожертвованные животные будут «гуманно усыплены обученным персоналом», после чего их используют в качестве корма. «Таким образом, ничего не пропадает зря — и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников», — заявили в зоопарке.

По словам заместителя директора зоопарка Ольборга Пии Нильсен, которые привело CNN, эта инициатива существует уже много лет и является «распространённой практикой в Дании».

Обращение вызвало активную дискуссию в Сети и, в основном, негодующие отклики. В итоге зоопарк закрыл комментарии к своей публикации.

Ранее другие датские зоопарки уже оказывались в центре внимания по схожим поводам. В 2014 году зоопарк Копенгагена усыпил здорового молодого жирафа по кличке Мариус, чтобы избежать инбридинга (близкородственного скрещивания). Его туша была частично использована для исследований, а частично пошла на корм хищникам.

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