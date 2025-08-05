Тимон и Пумба существуют? В дубайском зоопарке нашлись реальные прототипы диснеевских героев

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2025 08:15 , Обновлено: 05.08.2025

Дружба суриката и бородавочника, оказывается, возможна не только в фантазиях диснеевских аниматоров. Видео из зоопарка в Дубае, завирусившееся на днях в соцсетях, продемонстрировало реальных прототипов всемирно известных мультяшных героев - Тимона и Пумбы.

Глядя на видео из дубайского зоопарка, волей-неволей запоёшь легендарное “Акуна матата!” - девиз беззаботной пары друзей из мультфильма компании Disney “Король Лев”. Животные на кадрах - совсем как в мультфильме: бородавочник вечно в поисках еды и что-то жуёт, а сурикат неизменно рядом, верхом на закадычном друге.

По словам работников зоопарка, их реальные Тимон и Пумба по-настоящему неразлучны и дружат уже на протяжении многих лет.