Знаменитого зубра на въезде в Брестскую область научили выпускать пар

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Опубликовано: 02.10.2025 15:38 , Обновлено: 02.10.2025

В Телеграм-канале "#1 регион" сообщили, что металлическая статуя зубра на въезде в Брестскую область по трассе М1, теперь может выпускать пар.

“Функцию пока тестируют, обещают ее запустить в апреле”, - уточнил источник.

С какой периодичностью и как часто зубр будет все это будет делать, Телеграм-канал не сообщил.

Зато ранее Telegraf.news писал, что скульптуру установили в 2003 году к республиканскому празднику «Дажынкі», который проходил в Пружанах. Ее размер: 28 метров от рогов до хвоста и 20 метров – от копыт до горба. Это высота шестиэтажного дома. Вес скульптуры – 70 тонн. Ранее статую перекрасили и научили “моргать”.

Парковка и фотозона. Что пообещали чиновники создать возле фигуры зубра на трассе М1?