"Знают единицы" - Белорус показал в TikTok "секретную" столовую в Минске. Что по ценам?

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Опубликовано: 13.06.2024 15:18 , Обновлено: 13.06.2024

Блогер опубликовал в TikTok видео, где показал "секретную" столовую, о которой "знают единицы", на улице Немига в Минске. Белорус рассказал, что поел в заведении и сколько заплатил за обед. Некоторые комментаторы написали о высоком ценнике, другие же интересовались, как находят эту столовую.

“Секретная” столовая на Немиге в Минске, о которой вы точно не знали. Чтобы туда попасть, нужно спуститься под лестницу, зайти в кафе “Встретимся на Немиге”, пройти мимо самого кафе по коридору - и вы на месте”, - поделился маршрутом блогер.

По его словам, “внутри очень даже уютно”. Белорус заказал солянку из мяса, в которой “только колбаса, но бульон очень вкусный”, “просто отличную” свинину с черносливом и сыром и не только.

“Заливное мне понравилось, а салат был свежий. Вся еда на вкус, как дома, очень вкусно. Только ромовая баба мне, к сожалению, не понравилась”, - рассказал автор ролика.

Стоимость за все - 16,62 рубля.

“Дороговато для столовки”, - отметил один из комментаторов. Ему ответили, что 16 рублей за такой набор блюд для столовой - нормальная цена.

Другие комментаторы тоже спорили, какая цена “приемлемая” для обеда в столовых. Люди называли разные цифры: 8, 9, 12 рублей.

“Цена классная. Интересно, как ее находят, если нет указателей”, - написал еще один юзер TikTok.

“Я ни одного указателя не видел. Возможно, и есть, но я не видел. Как мне говорили работники торгового дома, о столовой знают единицы”, - ответил автор ролика.

Кто-то же рекомендовал столовые, куда ходит сам: столовая Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), в универмаге “Беларусь”.

“Сколько людям столовые ни показывай, везде им будет дорого, и знать они будут, где лучше и дешевле”, - заметила еще одна комментаторша.

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