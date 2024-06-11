Брускетта, шашлычок и не только. Комбинат школьного питания озвучил цены на блюда для выпускных в Минске

Опубликовано: 11.06.2024 18:14 , Обновлено: 11.06.2024

На 14 июня в Беларуси запланировали проведение выпускных вечеров в школе. А это не только торжественная и развлекательная программы, но и праздничный стол. На Комбинате школьного питания Минска рассказали, какие блюда и цены на них предложили столичным учреждениям образования.

По словам директора предприятия Людмилы Крупской, формат праздничного стола выбирают родители: это может быть банкет, фуршет или сладкий стол. “При фуршете спросом пользуются мелкие закуски: канапе, брускетты, тарталетки. При организации банкета мы предлагаем богатый ассортимент блюд - от холодных закусок до подачи нескольких блюд, десертов, горячих напитков, мороженого”, - рассказала директор предприятия.

Крупская отметила, что популярностью на выпускных пользуются салат “Цезарь”, канапе с сыром, мармеладом и виноградом, брускетта, запеченная с колбасой и сыром, а также картофель по-деревенски. Кроме того, заказывают шашлычок из куриного филе с овощами.

Глава Комбината школьного питания заверила, что предприятие может “выполнить любое пожелание заказчика”. “Мы сотрудничаем со всеми белорусскими производителями, поэтому можем заказать абсолютно любой продукт, который производится в стране”, - передало слова Крупской агентство БелТА.

Озвучила она также некоторые ценники на блюда. Так, стоимость салатов - от 3 рублей, горячего - от 4,5.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай поделился рекомендациями, как можно организовать выпускной в школах. Так, по его видению, это событие можно провести в формате самодеятельного школьного капустника или конкурса талантов.

В Минобразования дали список рекомендаций, как проводить выпускные в школах Беларуси. Обязательный?