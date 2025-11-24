«Зимние» боровики, лисички и опята. Белорусы отказались закрывать грибной сезон, несмотря на снегопады

🎥 Видео

Опубликовано: 24.11.2025 15:24 , Обновлено: 24.11.2025

Несмотря на то, что в выходные многие регионы Беларуси накрыли мощные снегопады, это не нарушило устоявшуюся традицию заядлых грибников отправляться в выходные на "тихую охоту" в лес. Те, кто отказался закрывать грибной сезон с первым снегом, не ушли с совсем уж пустыми корзинками - помимо подзелёнок, которые не боятся первых морозов, встречались и «зимние» боровики, и опята, и даже лисички.

Несмотря на то, что в тематических чатах и пабликах белорусских грибников уже объявили паузу в грибном сезоне и перешли в “режим поглощения консерваций”, далеко не все согласились доставать из погреба летние запасы и открывать закатки. Некоторые в выходные таки отправились по привычке в лес и, как оказалось - совсем не зря.

Так, по словам одного из участников группы во “ВКонтакте” “Грибные войска Беларуси”, в минувшее воскресенье в лесу под Боровлянами Минского района ему встретились и подмороженные опята, и подзелёнки, и фиолетовые рядовки, и польские грибы, и красные сыроежки.

“Уже далеко не все в кондициях, но всё же на сковородке им будет теплее и светлее”, - констатировал грибник.

И, как оказалось, он был не единственным, кому в выходные не сиделось дома, несмотря на первые морозы. Другой участник группы из Чашникского района Витебской области также признался, что “насобирал на супчик” прихваченных морозом опят с лисичками.

























А другая пользовательница соцсетей из Витебского района поделилась в TikTok кадрами прямо из леса, наглядно продемонстрировав, что тех, кого не пугают первые морозы, “лисички ещё ждут”.

Другой пользовательнице видеоплатформы из Жабинки Брестской области и вовсе в субботу, 22 ноября, удалось набрать почти полную корзинку зеленушек. Женщина призналась, что ещё утром в лесу лежал снег, но за день он успел растаять и грибам он совсем не помешал.

Участники тематического Telegram-канала “Грибы Беларуси” также поделились своими “подснежными” находками - участнику дискуссии из Рогачевского района Гомельщины удалось найти под снегом целый боровик, а его “коллега” из Минска поделился фото семейки заснеженных опят.









Ранее Telegraf.news рассказал, что опытные грибники знают не один вид, который можно продолжать находить даже зимой. В их числе и съедобный зимний опёнок (Flammulina velutipes). Этот вид опят стоит искать в лесу поздней осенью и зимой, но следует быть крайне внимательным, чтобы не перепутать с опасным двойником.

Этот вид опят белорусы могут собирать даже зимой. Вот как не перепутать с ядовитым двойником