"Живут вместе уже 5 месяцев" — В Гродненском зоопарке подружились кролик и макака

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Опубликовано: 05.02.2025 11:06 , Обновлено: 05.02.2025

В Гродненском зоопарке поделились историей одной дружбы. Когда у парочки яванских макак заболела самочка, её пришлось перевести в ветеринарный корпус на лечение. Чтобы партнёр по кличке Абу не скучал, к нему на время подселили... кролика. Животные настолько сдружились, что после выздоровления Явы (так зовут возлюбленную) ушастика решили оставить.

Сотрудники зоопарка рассказали, что Абу очень трепетно относился к своей подруге, заботился и опекал её. Однако когда животных разлучают, они всегда испытывают большой стресс — притом оба. Чтобы как-то его минимизировать, работники и решили подселить к самцу кролика. Бок о бок они живут уже 5 месяцев.

“Лопоухий быстро освоился на новом месте и совершенно не стеснялся своего необычного соседа. У них появились определённые правила и распорядок дня. У кролика есть своё место для отдыха, у макак — своё. Время от времени возникают конфликты, но ушастик себя в обиду не даёт”, — заверила сотрудник Гродненского зоопарка Светлана Репницкая.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские спасатели поделились видео с очередным пушистиком, забравшимся на высокое дерево, к которому неравнодушные люди вызвали сотрудников МЧС. На этот раз на огромную высоту вскарабкался не кот, чего вполне можно было бы ожидать, а енот.

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