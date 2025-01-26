«Давно они в Беларуси завелись?» - В МЧС показали, как уговаривали мемного енота сняться для них в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2025 19:39 , Обновлено: 26.01.2025

Белорусские спасатели поделились видео с очередным пушистиком, забравшимся на высокое дерево, к которому неравнодушные люди вызвали сотрудников МЧС. На этот раз на огромную высоту вскарабкался не кот, чего вполне можно было бы ожидать, а енот.

Рассказали о случившемся белорусские спасатели в своём аккаунте в TikTok, сделав это в свойственной им лёгкой манере, с юмором. Они сделали отсылку ко всемирно известному мемному еноту, который танцует в головокружительном ритме под старый хит итальянской звезды Рафаэллы Карры. В своё время белорусские спасатели также использовали этот мем в своих вирусных роликах.

В новом же видео белорусские спасатели показали, как, по их словам, выглядел процесс “уговоров” поплуярного мемного енота сняться в их ролике в TikTok.

На кадрах видно, что для того, чтобы помочь еноту слезть с дерева спасателям пришлось использовать выдвижную лестницу. Однако, все попытки, судя по всему, оказались тщетны: енот, по словам авторов видео, “сниматься не захотел - ни с дерева, ни в TikTok”. Впрочем, сам енот, по словам сотрудников МЧС, не пострадал.

“Так много вопросов и так мало ответов. Откуда там енот? Как он туда попал? Давно они в Беларуси завелись?” - задались вопросами комментаторы под видео.

На последний вопрос в своё время ответили в администрации национального парка “Беловежская пуща”. Там пояснили, что за енота нередко принимают енотовидную собаку, которая хоть и является для Беларуси чужеродным видом, но не является такой уж редкостью. В Беловежскую пущу её специально завезли во времена СССР, в межвоенный период, в целях обогащения охотничьих угодий. Сейчас этот вид считается широко распространенным, а его численность в Беловежской пуще в 2018 году оценивалась в 181 особь.

Кстати, это далеко не первый случай, когда белорусским спасателям приходится помогать енотам. Так, осенью 2023 года недалеко от деревни Силичи Костюковичского района Могилёвской области енот угодил в яму-ловушку и выбраться самостоятельно не сумел.

Ранее Telegraf.news рассказывал об истории появления мемного енота Педро. Прошлой весной этот мем буквально захватил в TikTok соседнюю Польшу.

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