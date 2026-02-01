Живут ли гигантские крысы в тоннелях? Минское метро раскрыло правду

Опубликовано: 01.02.2026 12:02 , Обновлено: 01.02.2026

В пресс-службе Минского метрополитена решили рассказать правду о слухах, что в его тоннелях живут гигантские крысы. Там подтвердили, что грызуны встречаются.

Но о гигантских размерах речи не идёт. “Это – городская легенда”, – утверждают в метрополитене, настаивая, что “появление гигантских крыс в метрополитене невозможно”.

Главная причина, почему в метро не живут крысы-мутанты, – недостаток пищи, так как все коммуникации метро под землёй – среда с ограниченным доступом к пище. “В таких условиях крупные животные просто не смогут выжить, не говоря уже о формировании колоний”, – заявили в Минском метро.

Тем не менее крысы под землёй встречаются, но стараются держаться поближе к местам, где есть пропитание, и это не тоннели.

“Для поддержания санитарной безопасности в метрополитене регулярно проводится плановая дератизация. Работы выполняются специализированными организациями и направлены на контроль численности грызунов и защиту инфраструктуры подземки”, – рассказали в метрополитене.

Откуда взялись легенды про крыс-мутантов

Легенды о гигантских крысах-мутантах в метро встречаются в городском фольклоре во многих странах, где есть подземный транспорт. В соседней России мифы о гигантских крысах в московском метрополитене стали популярнее благодаря роману Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Впрочем, аналогичные истории ранее появились и в подземках Нью-Йорка, Лондона и других мегаполисов. Вспомните хотя бы воспитателя черепашек-ниндзя – мастера Сплинтера (Master Splinter), крысы-мутанта, но при этом мудрого наставника по боевым искусствам.

В общем-то, появление таких мифов легко объясняется психологией. Архетипический страх перед подземельем как тёмным, замкнутым и неконтролируемым пространством – прекрасная почва для появления легенд. А реальное присутствие обычных крыс в тоннелях, увиденных в условиях полумрака и стресса, трансформируется сознанием в образы огромных мутантов.

Кстати, ранее в столичной подземке дали ответ на вопрос, которым хоть раз задавался каждый пассажир минского метро: почему часы на станции показывают время с момента отправления предыдущего состава? Многие считают эту информацию бесполезной для пассажиров.

Минское метро ответило, почему его часы показывают время «не для пассажиров»