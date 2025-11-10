Жители деревни поделились фото странного "поведения" грибов. "Ведьмин круг"?

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Опубликовано: 10.11.2025 15:24 , Обновлено: 10.11.2025

Жители деревни Моркова недалеко от чешского города Новый Йичин поделились в соцсетях фотографией странного "поведения" грибов. В саду местного дома престарелых, расположенного в предгорье северной части Карпатских гор, грибы образовали "ведьмин круг".

О “волшебном” кольце из грибов городской администрации рассказали один из постояльцев дома престарелых. Мэрия, которая как раз планирует построить на этом участке многоквартирный дом, специально направили туда целую “делегацию”, чтобы понять, что за мистика там творится.

“Нам было интересно, что это за гриб и как выглядит это кольцо”, — объяснил мэр Морковы Адам Кучера.

Его заместитель Иржи Навратил сфотографировал грибное кольцо, но идентифицировать вид грибом ни он, ни его коллеги по администрации не смогли, поэтому и решили поделиться снимками в своих соцсетях.

“Мы пытались использовать искусственный интеллект, но не уверены. Мы были бы рады, если бы эксперт смог нам сказать, что это такое. Никто не помнит, чтобы здесь когда-либо появлялось что-то подобное, кольцо действительно красивое”, — рассказал заместитель мэра местному изданию novinky.cz, отметив, что в целом в окрестностях деревни грибы растут в изобилии.

Фото: novinky.cz

Миколог Милан Плашек из Пршерова, к которому редакция обратилась с просьбой идентифицировать гриб, заявил, что “магический круг” сформирован одним из видов говорушек . Это род шляпочных грибов семейства Рядовковые, который насчитывает порядка 250 видов.

“Чтобы определить точнее, мне нужно было бы рассмотреть сам гриб более подробно со всех сторон. Нужно было бы сорвать его и посмотреть на него снизу. Узнать, какая у него ножка, как крепится шляпка и как он пахнет”, — объяснил миколог.

Специалист пояснил, что само по себе появление таких грибных кругов, которые в народе получили название “ведьминых кругов” или “эльфовых колец”, не является чем-то из рядя вон выходящим и уж точно не несёт в себе никакой мистической подоплёки.

[inf]мистические толкования “ведьминых кругов” можно найти в мифах и легендах различных народов. Большинство из них сводится к тому, что подобные круги из грибов появляются на месте ведьмовского шабаша или ночных хороводов лесных духов или эльфов.

Согласно древним легендам европейских народов, натолкнуться на такое место ночью в лесу не сулит ничего доброго: если ночью вступить в мистический хоровод и принять участие в танцах лесных духов, наутро, когда магия рассеется, человека найдут мёртвым в центре ведьмина круга. Отказ от участия в хороводе от беды также не спасает: на человека, не отозвавшегося на призыв, мстительные эльфы нашлют страшные болезни и несчастья. Поэтому народная мудрость советует обходить “ведьмин круг” стороной.[/inf]

Однако у микологов своё, рациональное объяснение этому явлению. По словам Плашека, в природе круги естественным образом создают сразу несколько видов грибов, в том числе, выше упомянутые говорушки. Всё благодаря особому поведению грибного мицелия.

“По всей видимости, там есть корень или пень дерева, и грибы разрастаются вокруг него, копируя его. Но точно это не установлено. Грибы живут в симбиозе с деревом, получая от него питательные вещества. Если дерева сейчас нет, оно могло быть там когда-то в прошлом, корни остались, и грибы их используют”, — объяснил природу “ведьминого круга” миколог.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом учёные-биологи в Беловежской пуще обнаружили гриб семейства, которое стало главным героем нашумевшей компьютерной игры и сериала по ее мотивам “Одни из нас” (Last of us). Речь идёт о кордицепсе военном (Cordyceps militaris).

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