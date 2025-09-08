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В Беловежской пуще открыли новый живой организм

В Беловежской пуще открыли новый живой организм
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В Академии наук Беларуси сообщили, что обнаружили на территории Беловежской пущи новый вид слизевиков (миксомицетов), который стал открытием для все мировой науки. Ему дали название Lycogala persicum.

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Оно является аббревиатурой из имен исследователей: Lycogala persicum Leontyev, J. Kluša, E. Moroz, Millican & Ishchenko. Как того требуют правила, вид был зарегистрирован в международной онлайн-базе данных MycoBank под номером 857826.

Научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Евгений Мороз собирал образцы в национальных парках «Беловежская пуща», «Нарочанский» и Березинском биосферном заповеднике.

Анализ данных белорусского ученого показал, что он обнаружил новый вид. В исследовании приняли участие также представители научных кругов Германии, Латвии, России и США.

Слизевики, или миксомицеты - класс более 800 видов организмов. Встречаются от тропиков до полярных регионов. До 19-го века их считали подвидом грибов. Однако потом учёные выяснили, что слизевики - являются отдельным видом организмов.

В 1859 году в своей работе Die Mycetozoen Генрих Антон де Бари показал отличия миксомицетов от грибов и ввёл термин Mycetozoa («грибо-животные»). В настоящее время установлено, что миксомицеты относятся к группе Amoebozoa, в равной степени близкой грибам и животным. Тем не менее, их изучением по традиции занимаются преимущественно микологи.

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