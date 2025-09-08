В Беловежской пуще открыли новый живой организм

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Опубликовано: 08.09.2025 07:53 , Обновлено: 08.09.2025

В Академии наук Беларуси сообщили, что обнаружили на территории Беловежской пущи новый вид слизевиков (миксомицетов), который стал открытием для все мировой науки. Ему дали название Lycogala persicum.

Оно является аббревиатурой из имен исследователей: Lycogala persicum Leontyev, J. Kluša, E. Moroz, Millican & Ishchenko. Как того требуют правила, вид был зарегистрирован в международной онлайн-базе данных MycoBank под номером 857826.

Научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Евгений Мороз собирал образцы в национальных парках «Беловежская пуща», «Нарочанский» и Березинском биосферном заповеднике.

Анализ данных белорусского ученого показал, что он обнаружил новый вид. В исследовании приняли участие также представители научных кругов Германии, Латвии, России и США.

Слизевики, или миксомицеты - класс более 800 видов организмов. Встречаются от тропиков до полярных регионов. До 19-го века их считали подвидом грибов. Однако потом учёные выяснили, что слизевики - являются отдельным видом организмов.

В 1859 году в своей работе Die Mycetozoen Генрих Антон де Бари показал отличия миксомицетов от грибов и ввёл термин Mycetozoa («грибо-животные»). В настоящее время установлено, что миксомицеты относятся к группе Amoebozoa, в равной степени близкой грибам и животным. Тем не менее, их изучением по традиции занимаются преимущественно микологи.