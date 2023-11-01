Женщина заявила, что видит привидений — "Словно сотворенное из темноты"

Опубликовано: 01.11.2023 10:45 , Обновлено: 01.11.2023

Одна женщина на платформе Reddit поделилась невероятной историей. Она утверждает, что к ней в гости на 30-й день рождения пришли загадочные духи, которых она якобы видела еще в детстве. Девушка описала этих призрачных существ и с нетерпением выразила желание встретить их снова. Неожиданно, другие пользователи также поделились своим опытом общения с привидениями.

“Итак, начну с того, что я никогда не была уверена в существовании загробной жизни, я из тех людей, которые “должны увидеть это, чтобы поверить”. Но мои родители рассказывают, что когда я была совсем маленькой, я видела призраков”, — написала женщина на форуме.

По ее словам, “видимо, через некоторое время они испугались и сказали, чтобы призраки ушли, пока она не станет взрослой — а именно, в 30 лет”.

“Призраки послушались их и оставили меня в покое на протяжении подросткового и двадцатилетнего периодов, а затем вернулись через несколько месяцев после 30-летнего юбилея”, — продолжила свой рассказ девушка.

Она заявила, что однажды вечером она не могла уснуть и отправилась немного прогуляться по дому, но быстро почувствовала за спиной чье-то присутствие.

“Знаете, когда у вас возникает ощущение, что кто-то стоит прямо за вами? У меня оно было настолько сильным, что я просто решила, что это, наверное, моя соседка стоит позади меня. Мне кажется, я почувствовала, что половицы немного шевелятся, вот так я и поняла, что там кто-то есть”, — описала она свои ощущения.

“Я обернулась, ожидая, что это моя соседка, но это была не она. Это была тень в форме человека, словно сделанная из темноты. [Привидение] было ниже меня на полтора метра и выглядело довольно крупными по весу”, — рассказала пользовательница Reddit.

Также она отметила, что ей показалось, что призрак смотрит на нее, так как он “на мгновение приостановился, прежде чем обойти ее”. Потом он “подошел к плите, но затем “растворился в воздухе”.

“Я просто не могу в это поверить! После стольких лет я наконец-то узнала правду, что призраки существуют, может быть, даже существует загробная жизнь”, — выразила мнение женщина.

Она отметила, что на самом деле не испугалась, а “очень взволнована”.

“Я хочу увидеть их побольше и надеюсь, что они скоро появятся снова”, — подчеркнула рассказчица.

“Что-то спало в моей кровати”

Пользователи Reddit завалили раздел комментариев рассказами о своем собственном опыте общения с призраками.

Один из пользователей ответил: “Посреди ночи я проснулся и увидел, что кто-то стоит в углу комнаты. Потом я проснулся и посмотрел туда, в угол, и он все еще был там.

“А потом я действительно проснулся и стоял там, где я что-то видел, смотря на что-то, что спало в моей кровати”.

Почему люди “видят” призраков?

По словам доктора Криса Френча, руководителя исследовательского отдела аномальной психологии в лондонском университете Голдсмитс, есть три основных психологических объяснения того, почему люди считают, что видели призраков:

предшествующая вера (если вы уже верите в призраков, вы с большей вероятностью будете считать странный опыт паранормальным);

контекст;

галлюцинации.

“Когда люди слышат слово “призрак”, они представляют себе призраков, проходящих сквозь стены и гремящих цепями. Люди действительно сообщают о подобных вещах, но это большая редкость. Гораздо чаще это более неопределенные ощущения. Чувство присутствия. Головокружение, изменение температуры, мурашки по позвоночнику”, — отметил он.

По его словам, “галлюцинации встречаются гораздо чаще, чем принято считать. Любой человек может испытывать галлюцинации в таких условиях, как сильное недосыпание, сильный стресс или высокая температура”.

Контекст также имеет ключевое значение.

“Если вам покажут старое здание, и кто-то скажет, что в нем водятся привидения, вы заметите каждый маленький скрип и изменение температуры так, как не заметили бы в противном случае”.

Кроме того, Крис Френч приписывает многие истории о призрачных видениях сонному параличу. Когда люди переходят в фазу быстрого сна (БДГ), их мозг не дает телу двигаться. На этом этапе люди могут бодрствовать, но не могут двигаться.

Как позвать духов на “Дзяды”?

Кстати, bак уж повелось еще с язычницких времен, что несколько раз в году белорусы особо почитают память предков. Эти поминальные дни в Беларуси получили название Дзяды. Наиболее известные – Масленичные, Радовницкие, Троицкие (Духовские), Петровские. А самыми главными считаются Осенние Дзяды (Дмитровские, Большие, Осенины, «Тоўстая вячэра», «Хаўтуры»), которые отмечают в начале ноября.

На Дзяды поминают не только старших членов семьи, которых уже нет на этом свете, и не только мужчин (если у вас возникла такая ассоциация), а всех умерших родственников.

Когда белорусам отмечать Дзяды в ноябре? Вот как позвать предков, приготовить клецки «с душами» и помыться в бане