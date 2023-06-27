Женщина узнала, что вышла замуж за своего кузена после того, как родила от него троих детей. Что было дальше?

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Опубликовано: 27.06.2023 10:00 , Обновлено: 26.06.2023

37-летняя Селина Хинонес и ее 44-летний муж Джозеф из Колорадо (США) поженились почти 17 лет назад, и с тех пор у них родилось трое детей. Однако, когда женщина принялась изучать свое наследие и сделала тест ДНК, они узнали, что являются друг для друга кузеном и кузиной. Чем все закончилось?

Муж и жена узнали о том, что они родственники, спустя 10 лет после свадьбы, пишет Dailystar. Пара испытала «настоящий шок», а Селину даже «тошнило».

Мама троих детей утверждает, что они с мужем понятия не имели, что они кузены, когда начали встречаться, и рассказала, что узнала об этом только тогда, когда она начала изучать свое наследие.

Когда она узнала правду после прохождения ДНК, то подумала, что им придется развестись. По словам женщины, изначально Джозеф был в «полном отрицании», но тест не солгал.

«ДНК подтвердил, что мы являемся от троюродными-пятиюродными братом и сестрой», — добавила она.

[info_b] Отметим, что слово «пятиюродный» обычно не употребляют. Начиная с четвертого поколения и далее указывается количество «колен» между родственниками. Например: семь колен — семиколенные братья, и так далее.[/info_b]

Однако Селина вскоре поняла, что оставаться вместе будет лучше для их семьи. Джозеф был с ней согласен.

Когда женщина решила публично рассказать о том, что ее муж также является ее кузеном, сняв видео в TikTok, на пару сразу же обрушилась негативная реакция. В комментариях некоторые люди назвали их отношения «больными».

В свою очередь их дочь сказала, что «это вроде как нормально», в то время как старший ребенок признался, что иногда чувствует себя «немного странно». Но он добавил, что, поскольку они узнали об этом только после свадьбы, в их браке «ни одной проблемы».

И не только дети приняли их отношения. Отец Селины, Марк, считает, что им «обязательно» следует оставаться вместе.

Селина и Джозеф сказали, что теперь они игнорируют ненавистников и планируют продолжать оставаться в счастливом браке.

«Мы узнали почти 11 лет спустя, трое детей спустя… Это не то, от чего можно расстаться и уйти», — подытожил Джозеф.

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