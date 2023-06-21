Женщина с самыми большими губами в мире решила найти мужчину. Назвала главное требование

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Опубликовано: 21.06.2023 12:51 , Обновлено: 21.06.2023

Женщина с самыми большими в мире губами, 25-летняя Андреа Иванова из Болгарии, заявила, что ищет мужчину, в которого можно влюбиться. При этом она отметила, что стала «придирчивой» и выдвинула главное требование.

Андреа Иванова часто попадает в заголовки СМИ из-за ее внешности, в частности, больших губ. А недавно она рассказала, как это повлияло в том числе на ее личную жизнь.

Девушка утверждает, что мужчины в Интернете уделяют ей много внимания. Однако сама она «борется за любовь». Но несмотря на то, что Андреа хочет «безумно и по-настоящему влюбиться», она подчеркнула, что только тот, кто принимает ее внешность, будет соответствовать всем требованиям.

«Если у меня есть отношения с кем-то, и он говорит мне, что ему неудобно ходить со мной по улице или в общественных местах, тогда мы расстанемся», — твердо заявила Иванова.

Она объяснила, что ей «будет плохо и обидно», поэтому ей «придется искать нового партнера, которому не будет мешать ее внешний вид».

Андреа рассказала, что в прошлом у нее был «горький» опыт, когда дело касалось любви, когда она не чувствовала, что ее ценят. Теперь из-за этого она стала более разборчивой в отношении мужчин, с которыми встречается, и научилась ставить свое мнение на первое место перед чьим-либо еще, пишет Dailystar.

«Я нравлюсь себе такой, и я буду такой, какой хочу быть, не подвергаясь влиянию чьего-либо мнения. Тот, кто действительно любит меня, будет со мной, независимо от того, как я выгляжу, и примет то, что я люблю. Я ни для кого не меняюсь», — резюмировала девушка.

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