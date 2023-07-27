Женщина ушла от мужа из-за помидоров. Что он с ними сделал?
В Индии женщина разругалась с мужем из-за двух помидоров, после чего ушла от него, забрав с собой дочь. Что же такого могло произойти, чтобы из-за овощей фактически разрушилась семья? Подробностями конфликта поделились в издании India Today.
Управляющий закусочной Санджив Бурман утверждает, что после того, как он взял два помидора для приготовления овощного салата, между парой вспыхнула крупная ссора.
По словам мужчины, его жена расстроилась, потому что Бурман использовал овощи, не посоветовавшись с ней по этому поводу. После скандала она ушла из дома, забрав дочь. Мужчина рассказал, что пытался их найти, но не смог, поэтому позже обратился в полицию.
Офицеры заверили Санджива, что свяжутся с его женой, и она скоро вернется.
Почему именно помидоры стали причиной конфликта, мужчина не рассказал. Однако в издании отметили, что сейчас в Индии стремительно растут цены на эти овощи, что сильно ударило по финансам многих людей. Вероятно поэтому женщина и расстроилась, что ее муж использовал дорогие помидоры, не посоветовавшись с ней.
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