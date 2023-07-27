Женщина ушла от мужа из-за помидоров. Что он с ними сделал?

📷 Фото

Опубликовано: 27.07.2023 14:21 , Обновлено: 17.08.2023

В Индии женщина разругалась с мужем из-за двух помидоров, после чего ушла от него, забрав с собой дочь. Что же такого могло произойти, чтобы из-за овощей фактически разрушилась семья? Подробностями конфликта поделились в издании India Today.

Управляющий закусочной Санджив Бурман утверждает, что после того, как он взял два помидора для приготовления овощного салата, между парой вспыхнула крупная ссора.

Фото: India Today

По словам мужчины, его жена расстроилась, потому что Бурман использовал овощи, не посоветовавшись с ней по этому поводу. После скандала она ушла из дома, забрав дочь. Мужчина рассказал, что пытался их найти, но не смог, поэтому позже обратился в полицию.

Офицеры заверили Санджива, что свяжутся с его женой, и она скоро вернется.

Почему именно помидоры стали причиной конфликта, мужчина не рассказал. Однако в издании отметили, что сейчас в Индии стремительно растут цены на эти овощи, что сильно ударило по финансам многих людей. Вероятно поэтому женщина и расстроилась, что ее муж использовал дорогие помидоры, не посоветовавшись с ней.

Ранее Телеграф писал, что 56-летняя жительница штата Юта, США, Нэнси Хаук решила помочь своему сыну и его жене, которые не могли завести ребенка. Поэтому она предложила им выносить и назвала это величайшим решением в своей жизни.

Женщина решила родить дочку своему сыну. Как отреагировала невестка?