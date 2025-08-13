Женщина сняла, как медведь украл из ее машины мешок семечек

🎥 Видео

Опубликовано: 13.08.2025 14:28 , Обновлено: 13.08.2025

Жительница США, штат Массачусетс, поделилась видео, на котором видно, как медведь роется под тентом на кузове ее пикапа и крадет большой мешок семечек подсолнечника.

На кадрах видно, как медведь просовывает голову и передние лапы под мягкий чехол кузова пикапа.

Владелица автомобиля заявила, что это первый случай за 40 лет, когда медведю удалось пробраться в кузов ее грузовика.

Кстати, в Беларуси тоже замечают забавное поведение косолапых. Например, недавно в объектив одной из фотоловушек попал бурый медведь и его «утренние спа-процедуры». Узнали, в лесах какого района можно случайно помешать косолапому принимать ванны.

Фотоловушка показала SPA для медведей. В каком лесу Беларуси лучше обходить стороной?