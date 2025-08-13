Женщина сняла, как медведь украл из ее машины мешок семечек
🎥 Видео
Жительница США, штат Массачусетс, поделилась видео, на котором видно, как медведь роется под тентом на кузове ее пикапа и крадет большой мешок семечек подсолнечника.
На кадрах видно, как медведь просовывает голову и передние лапы под мягкий чехол кузова пикапа.
Владелица автомобиля заявила, что это первый случай за 40 лет, когда медведю удалось пробраться в кузов ее грузовика.
Кстати, в Беларуси тоже замечают забавное поведение косолапых. Например, недавно в объектив одной из фотоловушек попал бурый медведь и его «утренние спа-процедуры». Узнали, в лесах какого района можно случайно помешать косолапому принимать ванны.
Фотоловушка показала SPA для медведей. В каком лесу Беларуси лучше обходить стороной?
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