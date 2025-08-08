Фотоловушка показала SPA для медведей. В каком лесу Беларуси лучше обходить стороной?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2025 10:13 , Обновлено: 08.08.2025

Фотоловушки, которые расставлены практически во всех белорусских лесах, позволяют лесничим не только вычислять нарушителей природоохранного законодательства, но и периодически создают "развлекательный контент" с обитателями дикой природы в главных ролях. Так, недавно в объектив одной из таких ловушек попал бурый медведь и его "утренние SPA-процедуры". Узнали, в лесах какого района Беларуси можно случайно помешать косолапому принимать ванны.

На кадрах видео, которым лесники поделились в TikTok, медведь с нескрываемым удовольствием нежится в огромной луже, образовавшейся в колее лесной дороги, очевидно, после летнего ливня. Многие зрители даже позавидовали таким приятным спа-процедурам.

“Даже представляю, какое это блаженство: водичка тёплая, на улице тепло, никто не мешает. Красота! С лёгким паром, мишка!!!” - написал один из зрителей.

Впрочем, многие хоть и отметили “умилительность” этого видео, заявили, что в реальности стать свидетелем таких “SPA-процедур” в чаще леса им совсем не хотелось бы.

“Так, больше на рыбалку не поеду”, - решил для себя один из комментаторов после того, как уточнил у автора, где именно было снято видео.

По словам владельца аккаунта, на кадрах - леса Витебщины, в Сенненском направлении .

Именно в Витебской области, согласно данным Министерства лесного хозяйства, “отмечается наиболее высокая плотность” белорусской популяции бурого медведя. В июле этого года ведомство опубликовало список лесхозов, где разрешили охотиться на этого зверя. Все они, за исключением одного — Борисовского опытного лесхоза, находятся в Витебской области:

Бегомльский;

Богушевский;

Витебский;

Лиозненский;

Суражский;

Ушачский;

Борисовский опытный.

Кстати, это не первый раз, когда в объектив фотоловушки попадают SPA-процедуры обитателей белорусских лесов. Так, ранее Telegraf.news рассказывал, что в мае этого года при похожих обстоятельствах белорусские лесники застали взрослого оленя, “принимающего ванну” в огромной луже.

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