"Посмотрела в зеркало и закричала" - Девушка попыталась уменьшить губы. Но они стали в 4 раза больше

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Опубликовано: 03.11.2022 15:50 , Обновлено: 03.11.2022

26-летняя Адриана Томас из Брисбена в Австралии пришла в ужас после обыденной операции по увеличению-уменьшению губ. Ее подруга даже сравнила ее с персонажем Грибком из диснеевского фильма "Корпорация монстров".

26-летняя девушка “надувала” губы один или два раза в год в течение предыдущих семи лет, но захотела начать с нуля и растворить наполнитель для начала.

Она говорит, что у нее никогда не было реакции на вещество-наполнитель, и поэтому она ожидала, что растворение также пройдет гладко.

Но после того, как вещество было введено в губы, она сразу почувствовала, как они опухли, и в течение нескольких минут они увеличились в четыре раза, из-за чего она едва могла говорить.

“Я просто почувствовал, как они начали набухать и становиться все больше и больше” - поделилась своим ужасом Адриана. По словам девушки, медсестры старались не смеяться, глядя на нее.

“Я просто помню, как увидела лицо медсестры-косметолога, она странно посмотрела на меня, и я подумала: “Что происходит?”, - рассказала она.

“Она позвала несколько других медсестер, чтобы они пришли посмотреть. Они попросили меня встать и посмотреть в зеркало. Я посмотрела в зеркало и закричала - я выглядела нелепо, я просто не могла поверить, что то, что я видела, было реальным. Мои губы были, наверное, в четыре раза больше обычного размера. Они были огромными”, - рассказала Адриана.

“Я была похожа на мультяшного персонажа. Это была одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо видела. Я и не знала, что мои губы распухнуть до такого размера. Я сказала, что это похоже на то, что мои губы как две большие сосиски, вот как это выглядело”, - поделилась Адриана.

“Я могла бы сказать, что они начали немного волноваться. Они попросили меня пройти в комнату ожидания и вернулись через десять минут, чтобы посмотреть, спала ли опухоль. Этого не произошло - оно просто становилось все больше и больше с каждой минутой”, - рассказала она.

“Я чувствовала, как моя кожа начинает растягиваться, и я так боялась, что мои губы вот-вот лопнут - мне казалось, что моя кожа разрывается на части. Это было очень неудобно и туго - я едва могла говорить, мои губы не двигались, а когда я попыталась выпить немного воды, она просто потекла у меня изо рта”, - рассказала Адриана.

Девушка теперь делится шокирующими фотографиями, чтобы предупредить людей о рисках, связанных с подобной процедурой.

К счастью все закончилось хорошо. В течение 24 часов опухоль полностью спала, и на следующую неделю у нее остались только синяки. Дело оказалось в аллергии.

Ранее Телеграф сообщил, что британка по имени Стар Делгайдис была недовольна своей внешностью. Поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, она сделала свою первую операцию. Результат ей очень понравился, поэтому девушка решила не останавливаться на достигнутом.

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