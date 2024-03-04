Женщина рассказала, как Брестский мясокомбинат извинился из-за колбасы. Белорусы поделились, как поступали другие

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 11:32 , Обновлено: 04.03.2024

Белоруска рассказала об извинениях, которые принес Брестский мясокомбинат после некачественной колбасы. В комментариях собрались истории от других пользователей.

Пользовательница с ником [link href=“https://www.tiktok.com/@yarmolkoff” class=“e17fzhrb2 css-or3xqz-StyledLink-StyledLink er1vbsz0”] yarmolkoff [/link] выложила в Tik-Tok видео с молочной колбасой от Брестского мясокомбината. В продукте женщина обнаружила частички неопределенного, плохо перемолотого сырья и назвала изделие “разочарованием года”. Видео набрало более полумиллиона просмотров и спустя несколько дней представители завода связались с покупательницей.

“Принесли извинения за то, что мне попался такой некачественный продукт. Рассказали немного о том, почему это произошло и что они сделали, чтобы такое больше не повторялось”, — поделилась покупательница.

Женщина подчеркнула, что на мясокомбинате не стали отрицать того факта, что это их продукт и, что это брак. По словам представителей мясокомбината, такая ситуация произошла из-за неполадок на одной из технологических линий, в результате чего фарш перемололся неравномерно. Покупательнице предложили вернуть деньги, но она отказалась.

Она поблагодарила Брестский мясокомбинат за обратную связь и выказала уверенность, что больше такого не повторится.

В комментариях под видео, тем временем, собралось множество комментариев. Пользователи восхитились клиенториентированностью мясокомбината, а некоторые поделились своими историями.

“Мне Слуцкий мясокомбинат помимо извинений, заменил колбасу и в подарок 2 сыровяленые колбасы и Барбадос на 2кг дали”, — рассказал один из комментаторов.

“Так реагирует на жалобы любое пищевое предприятие. Лично занимался анализом нарушений ещё 15 лет назад на Борисовском МК. эка невидаль”, — заявил другой.

“В Молодечно в 2016 г. засунули мышь в пакет молока и подали в суд. Эксперты выявили, что мышь засунули нарочно и впаяли большой штраф любителям молока”, — написал еще один из белорусов.

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