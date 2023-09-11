Женщина придумала способ избавиться от месячных. Но понравится он не всем

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2023 12:36 , Обновлено: 11.09.2023

Многие женщины жалуются на болезненные месячные. Они не только снижают настроение, но и мешают нормально работать. А вот одна из канадок нашла эффективный (по крайней мере, для нее) способ решения этой проблемы. Однако остальным он может показаться странным.

Шантель Шнайдер из Канады стала популярной благодаря своему необычному образу жизни. Как и многие другие женщины во всем мире, она также ненавидит “эти дни”. Пониженное настроение, боли в животе, психическая и физическая слабость заставляют многих сильно страдать в эти несколько дней месяца.

Одни ищут причины болезненных месячных у врачей, другие просто пытаются выжить, третьи ищут идеи, как облегчить себе это время месяца и, желательно, избавиться от него как можно дольше.

Шантель тоже нашла для себя план борьбы с “ежемесячным монстром”, как она называла менструацию. Она решила, что лучше всего будет… беременеть каждый год, пишет Gazeta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/CuFDacauJ9v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Chantel Schnider / The Alexander Family (@chantelschnider) [/link]

И хотя женщина призналась, что период беременности дается ей нелегко и не очень приятно, она предпочитает это ежемесячным страданиям в течение нескольких дней.

Чтобы продемонстрировать свой образ жизни, она разместила на TikTok шестисекундный ролик, в котором ее губы синхронизируются с фрагментом песни “Thank you to my man” (“Спасибо моему мужчине”). И написала: «Когда он делает тебя беременной каждый год, чтобы тебе не приходилось иметь дело с менструацией».

[link href=“https://www.tiktok.com/@thealexanderfamilyy?refer=embed” title=“@thealexanderfamilyy” target=“_blank” rel=“noopener”] @thealexanderfamilyy [/link] THANK YOU! ????? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/momsoftiktok?refer=embed” title=“momsoftiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #momsoftiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/husbandandwife?refer=embed” title=“husbandandwife” target=“_blank” rel=“noopener”] #husbandandwife [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/pregnant?refer=embed” title=“pregnant” target=“_blank” rel=“noopener”] #pregnant [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/pregnancy?refer=embed” title=“pregnancy” target=“_blank” rel=“noopener”] #pregnancy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/alexanderfamily?refer=embed” title=“alexanderfamily” target=“_blank” rel=“noopener”] #alexanderfamily [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/and-my-man-thank-you-to-my-man-latto-casa-di-remix-7251636314028755758?refer=embed” title=”♬ and my man thank you to my man latto casa di remix - CasaDi” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ and my man thank you to my man latto casa di remix - CasaDi [/link]

У пары уже есть двое детей, на подходе третий. Но, как заявила Шантель, на этом она не останавливается, ее мечта — иметь восемь или десять детей.

Видео набрало более 4,5 млн. просмотров, и многие комментаторы выразили надежду, что это просто шутка.

Вообще, пара часто публикует видеоролики «Один день из жизни» и делится со своими 680 000 подписчиками в TikTok, каково это быть родителем.

Ранее Телеграф писал о мужчине, который “пугает женщин” своими лицом и телом.

Этот мужчина «пугает женщин» своими лицом и телом. Как выглядел без татуировок?