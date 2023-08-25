Этот мужчина "пугает женщин" своими лицом и телом. Как выглядел без татуировок?

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Опубликовано: 25.08.2023 12:50 , Обновлено: 25.08.2023

Татуировщик и инфлюенсер, 27-летний Тристан Вайгельт, показал фотографии, как сильно изменилось его лицо всего за три года из-за татуировок, которые, по его словам, даже "отпугивают женщин".

Молодой человек решил покрыть чернилами почти каждый сантиметр своего тела — к большому разочарованию своих родителей.

Довольный своим смелым выбором, американец дал своим 72 000 подписчикам в Instagram представление о том, как именно он использовал свое лицо в качестве холста, передает Daily Star.

Мнения по поводу снимков “до” и “после” разделились, и один человек написал: “Ого, сколько ненависти в этих комментариях. Лучше пусть меня осуждают и я выражу свою сущность, чем я буду злобным человеком, ненавидящим из-за экрана”

Менее впечатленный пользователь написал: “Татуировки на лице - это нет-нет. Есть лучшие способы привлечь к себе внимание”.

Другой поинтересовался у Тристана, не жалеет ли он об этом, но тот ответил категорическим “нет”.

Четвертый комментарий гласил: “Боже, он был так хорош собой раньше”.

А пятый человек заметил: “Сначала у вас был отличный чистый холст, а затем вы создали замечательное произведение искусства. Поздравляю”.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/Cvp8ZDhKuy8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Tristan Weigelt ???? (@tristan_weigelt) [/link]

Тристан, который изменил внешность после переезда в Копенгаген из Штатов, провел около 260 часов под иглой, и ранее он рассказывал, как его мама и папа “ненавидят” его боди-арт.

Теперь у него почти 100% кожи покрыто чернилами – уцелели только ладони, интимные части тела, нижняя часть ступней и уши.

Это произведение искусства обошлось ему в общей сложности в 40 000 фунтов стерлингов, и большинство его рисунков вдохновлены “японскими традициями”, включая дракона на спине.

“Это отпугивает многих женщин, но, кроме этого, не было никакой негативной реакции. Большинство людей действительно позитивны”, — рассказал Тристан.

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