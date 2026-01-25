Женщина показала ужин с "десертом" за 1 рубль. У белорусов возникли вопросы

Опубликовано: 25.01.2026 10:10 , Обновлено: 25.01.2026

Жительница Минщины рассказала, как её сын провёл эксперимент, который вызвал волну как вопросов, так и комментариев со стороны белорусов. Он попробовал приготовить ужин за 1 рубль. В качестве доказательства, что всё удалось, она поделилась фото самого ужина с "десертом" и чека, подтверждающего расходы.

Сын женщины купил кусочек варёной колбасы (7,41 рубля за кг), одну картофелину (1,06 рубля за кг) и одну конфетку “Ромашка” (11,99 за кг). В итоге чек выглядел так:

Картошка — 27 копеек, Ломтик колбасы — 49 копеек, Конфета — 18 копеек.

Общая сумма чека составила 94 копейки. А судя по фото, сам ужин выглядел хоть и весьма скромно, но очень даже аппетитно.

Подписчики в соцсети Threads живо отреагировали на такой эксперимент. Одни засомневались, можно ли так питаться каждый день. На что женщина призналась, что эксперимент был разовым и её сыну ничего не угрожает.

Другие спросили, как отреагировали продавцы в магазине, когда их попросили отрезать один ломтик колбасы.

“Как ему удалось попросить отрезать один ломтик колбасы… хотя он имеет полное право попросить именно ломтик, верно ведь?”, — задался один из подписчиков вопросом.

“Ахаахаа, это было самое смешное в этом квесте”, — призналась автор эксперимента.

Правда, были и такие, кто предложил ещё больше удешевить питание. “Можно кашу и ливерку. Тогда 50 коп”, — написал один из пользователей соцсети.

Сторонники ЗОЖ (здорового образа жизни) блюдо всё же не оценили: “Где белок, где клетчатка?”

Женщина призналась, что её сообщение и фото — это не призыв всем переходить на такое экономное питание, а просто шуточный эксперимент, чтобы проверить идею, можно ли в магазинах купить ужин за 1 рубль. Её сообщение набрало почти 100 тыс. просмотров и сотни лайков.

Впрочем, некоторых жителей страны больше волнует, как правильно выбрать специю за 17 000 рублей за килограмм. Отметим, что настоящий шафран на полках белорусских магазинов не раз замечали в разы дороже, фактически по стоимости однокомнатной квартиры в каком-нибудь райцентре Беларуси.

Белорусам рассказали, как правильно выбрать специю за 17 000 BYN