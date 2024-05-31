Муж узнал, что его супруга — мужчина, спустя 2 недели после свадьбы. Что было дальше?

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Опубликовано: 31.05.2024 10:24 , Обновлено: 31.05.2024

В Индонезии мужчина, женившийся на девушке, спустя 12 дней обнаружил, что та таковой не является. Новоиспечённый супруг решил обратиться в полицию.

26-летний индонезиец познакомился в соцсетях с кем-то по имени Адинда Канза. Они нашли общий язык и в конце концов решили встретиться лично. После встречи мужчина не заподозрил, что его новая знакомая вовсе не девушка. Каждый раз, когда они встречались, Адинда всегда появлялась в традиционной мусульманской одежде с закрытым лицом. Она утверждала, что является набожной последовательницей ислама и скрывалась под вуалью. Мужчина воспринял это как знак ее верности религии.

В конечном итоге, спустя год после знакомства молодые люди сблизились и решили пожениться.

Адинда утверждала, что у нее нет близких или членов семьи, которые могли бы прийти на их свадьбу. Поэтому церемонию пара провела скромно в доме жениха. Невесте даже удалось привезти в качестве приданого 5 граммов золота для приданного. Однако официально свидетельство о браке пара не зарегистрировала.

Прошло всего около 12 дней после свадьбы, когда муж понял, что его жена на самом деле мужчина. Его подозрения в отношении Адинды впервые возникли, когда невеста отказалась общаться с членами его семьи. Ему также показалось странным, что она не снимала чадру, даже находясь в доме.

Сомнения мужа в отношении жены возросли, поскольку Адинда отказалась сблизиться с ним. Его новоиспечённая супруга оправдывалась тем, что плохо себя чувствует или у нее месячные. В конце концов мужчина обнаружил, что Адинда не была сиротой, как утверждала ранее. Он познакомился с её родителями и узнал, что та - мужчина. Родители “невесты”, судя по всему, ничего не знали об отношениях своего сына. Жених обратился в полицию.

Мошенник, который притворялся девушкой. Фото: QQ.com

Оказалось, что под образом невесты скрывался 26-летний мошенник, который хотел завладеть его имуществом.

«У него также нежный голос и тон, поэтому не было никаких подозрений в том, что он женщина», — указал в заявлении пострадавший мужчина.

Обвиняемому в настоящее время предъявлены обвинения в мошенничестве, и по итогам расследования ему может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Подробности о сексуальной ориентации задержанного неясны. Полиция сообщила, что в прошлом этот человек встречался с женщинами, но, возможно, ему нравилось встречаться с мужчинами, притворяясь женщиной.

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