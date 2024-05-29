"Очаровательно" или "Ужас"? Британка с небритыми подмышками разделила пользователей TikTok на 2 лагеря

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Опубликовано: 29.05.2024 15:32 , Обновлено: 29.05.2024

Блогерша Lydi из Великобритании демонстративно отказалась от эпиляции и теперь публикует в TikTok и Instagram свои фотографии и видео с небритыми подмышками и другими частями тела. Пользователи соцсетей разделились во мнениях.

Девушка решила внести свою лепту в продвижение бодипозитива и теперь пропагандирует естественность во всех проявлениях. Британка Лидия не стесняется несовершенной фигуры и публикует фотоснимки без обработки с небритыми подмышками, ногами и зоной бикини, призывая отказаться от эпиляции и других пользователей. Время от времени девушка сталкивается с банами контента и даже удалением аккаунтов. Однако неизменно собирает множество просмотров и комментариев в соцсетях. Один из её роликов, по словам Лидии, смог набрать 7 миллионов просмотров.

Несмотря на то что тему небритых подмышек уже не раз подхватывали и популяризировали некоторые знаменитости, для многих она, судя по комментариям в соцсетях, остаётся табуированной.

Пользователи разделились во мнениях на такую естественность. Одни поддержали смелую британку и посчитали, что она выглядит “очаровательно” и “красиво”, другие не поняли и отреагировали комментариями “ужас” и “отвратительно”.

“Я за естественный вид, но заросшие подмышки – это некрасиво и негигиенично”, - высказался один из комментаторов.

“Очень здорово, что ты проявляешь себя вопреки стереотипам”, - поддержал кто-то блогершу в комментариях.

“Ее дело. Пусть она бреется или не бреется, пусть делает что хочет. Но зачем этим хвастаться? Я знаменита, потому что у меня лохматые подмышки?”, - возмутился ещё кто-то.

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