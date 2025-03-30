"Ждёт оплаты за съемку" - Минчанка показала "красивущую модель" из парка. Почему посоветовали "не смотреть ей в глаза так близко"?

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Опубликовано: 30.03.2025 17:38 , Обновлено: 30.03.2025

Минчанка показала в TikTok "красивущих моделей" - белок, которые живут в одном из столичных парков, недалеко от столичного универмага "Беларусь". Одна из них без какой-либо видимой опаски некоторое время охотно позировала девушке на камеру, позволив снять её с самых выгодных ракурсов. Однако зрители в комментариях не только умилились красотой животного, но и выказали ряд опасений.

“Я так близко белок ещё никогда не видела. Какая она красотка! Просто модель!” - отметила автор ролика, приблизив камеру своего гаджета, действительно, практически в упор к дикому зверьку.

Многие восхитились таким удачным кадрам и напомнил о том, что любой труд, даже труд случайной модели, должен быть оплачен.

“Она любит орешки, семечки. И ждёт оплаты за съемку. Красавица - глазки как пуговички”, - отметила одна из зрительниц.

Однако, в комментариях некоторые зрители предостерегли девушку от подобной близости с такими лесными “моделями”, напомнив о мерах предосторожности, о которых нельзя забывать при контактах с дикими животными.

“Белки ещё и бешенством болеют, так что я бы так близко не смотрел ей в глаза”, - написал один из комментаторов.

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