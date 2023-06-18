Землю накрыла мощная и затяжная магнитная буря. Когда самый опасный день?

Опубликовано: 18.06.2023 12:22 , Обновлено: 18.06.2023

18 июня Землю накрыла мощная затяжная магнитная буря, которая продлился несколько дней. Ученые назвали самый опасный из них, в который метеозависимые люди с большей вероятность могут испытать головную боль, тошноту, слабость и другие недомогания.

Почему возникают магнитные бури?

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие его нормальный ход и длящиеся от нескольких часов до нескольких дней.

Причин этого явления несколько, но чаще всего оно возникает в результате повышенной солнечной активности, когда звезда «выстреливает» в сторону Земли мощный поток заряженных частиц. Этот поток сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нем интерференцию, что уже приводит к различным эффектам, таким как перебои радиосвязи, показания компаса и северное сияние.

Магнитные бури в июне

Ученые ожидают, что ближайшая магнитная буря продлится с 18 по 24 июня. При этом самый опасный день будет 20 июня.

Кроме того, следующую магнитную бурю специалисты ожидают с вечера 28 июня до вечера 30 июня.

Что делать в магнитные бури метеозависимым людям?

Магнитные бури сильно влияют на наше самочувствие, поэтому в выбранный период стоит соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. А именно:

пейте много жидкости, а также травяные и зеленые чаи;

откажитесь от кофе, алкоголя;

регулярно проветривайте помещение;

избегайте чрезмерной физической активности;

высыпайтесь.

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