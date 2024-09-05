Здесь точно есть ошибки? Эта головоломка с петухом проверит вашу логику

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Опубликовано: 05.09.2024 18:05 , Обновлено: 05.09.2024

Решение головоломок в интернете - это простой способ проверить свою внимательность и простимулировать свой мозг в течении дня. Регулярное решение подобных задач помогает поддерживать концентрацию и держать ум в тонусе. Эта задача с петухом - отличный способ проверить вашу внимательность и логику. Сможете ли вы обнаружить ошибки на картинке за полминуты?

Картинки с ошибками - один из излюбленных жанров головоломок пользователей Сети. Это простой способ проверить логику и внимательность, не тратя много времени. Такие задачки нравятся людям всех возрастов и быстро выявляют самых сообразительных.

Кроме того, что такой “фитнес для мозга” помогает сохранить остроту ума, это ещё и простой способ весело провести время. Итак, попробуйте решить задачку с этим петухом на ферме.

Посмотрите на картинку внимательнее. На первый взгляд она не вызывает никаких подозрений, но здесь есть 2 ошибки. Попробуйте найти их за 30 секунд.

Ответ

Чтобы найти ошибки быстро нужно обладать определённой степенью проницательности. Готовы озвучить свой ответ? Тогда можете сверить его, нажав на кнопку ниже.

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Обратите внимание на тень о сарая. Заметили? Она не соответствует форме крыши. А с лапами петуха всё в порядке? Они с перепонками, что не соответствует действительности.

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