Пора вызывать Пуаро? Эта головоломка с влюблённой парой проверит вашу дедукцию

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Опубликовано: 30.08.2024 11:36 , Обновлено: 30.08.2024

Онлайн-головоломки - это отличный способ не только развеять скуку, но и проверить свои дедуктивные способности. Попробуйте решить эту головоломку с влюблённой парой за 5 секунд. Сможете понять, что не так на этой картинке?

Решение головоломок требует применения навыков нестандартного мышления и внимательности. Это возможность взбодрить ум и почувствовать себя настоящим следователем вроде Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи. Такие задачи нравятся людям любого возраста, но покоряются далеко не всем. Приготовьтесь повеселиться и бросить вызов своему мозгу. Найдите ошибку на картинке с влюблённой парой.

На картинке-головоломке изображена пара, обнимающаяся на мосту. Девушка одета в жёлтое платье, а молодой человек - в красный костюм. На первый взгляд вы, вероятно, не заметите ничего подозрительного, но на этом изображении есть ошибка. Ваша задача - найти её. Меньше чем за 5 секунд.

Ответ

Ошибка на этой картинке совершенно очевидна, и самые сообразительные смогут заметить её в одно мгновение. Вы всё ещё не поняли в чём проблема? Что ж, тогда можете посмотреть ответ.

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Обратите внимание на реку. Вам не кажется что с ней что-то не так? Правильно! Её нет за мостом. Можно было бы предположить, что она за ним просто заканчивается, но характер волн на воде явно указывает на то, что исток реки, похоже, находится под мостом, но его там не видно, что не является правдоподобным.

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Ранее Telegraf.news предлагал решить ещё одну логическую головоломку. Каждая из них — не только хорошая возможность развлечься, но и настоящая зарядка для ума. Проверьте свой навык следователя, погрузившись в контекст задачи на этой картинке. Сможете ли вы определить, кто из девушек на этой картинке лжёт за 9 секунд?

Эта головоломка для настоящего Шерлока. Сможете ли вы определить лгунью за 9 секунд?