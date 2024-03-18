"Мой номер 245" — Белоруска показала в TikTok новую коллекцию ZARA. Не все пользователи оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 18.03.2024 18:49 , Обновлено: 18.03.2024

Видео со съемкой новой коллекции ZARA в одном из ТЦ Беларуси собрало неоднозначные реакции пользователей TikTok.

Видео белоруски, снявшей экспресс-обзор на новую коллекцию бренда Zara в Минске, за сутки собрало более 260 тысяч просмотров и почти 500 комментариев.

Многие пользователи разделили мнение автора видео, которая наложила на видеоряд песню группы “Бутырка”, вероятно, намекая на своеобразные ассоциации, вызванные новой коллекцией одежды.

“Роба тюремщика”, — коротко выразил мнение один из пользователей.

“Мой номер 245, на телогреечке печать”, “Дизайнер недавно “откинулся”, “Бирку с номером и ФИО сами пришьете” — принялись шутить комментаторы.

Однако нашлись и те, кому новая коллекция пришлась по душе.

“А мне нравится -“на стиле”. На ВБ себе такие уже присматривала”, — написала одна из девушек посмотревших видео.

“Мужские есть? Куплю. Нарисуюсь и на всю жизнь запомнят”, — высказался еще один комментатор.

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