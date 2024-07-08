Задача с поиском кота вышла на новый уровень. Сможете увидеть его на картинке?

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Опубликовано: 08.07.2024 14:57 , Обновлено: 08.07.2024

Головоломки с поиском кошек на изображениях часто становятся сюжетом для мемом и шуток. Однако эта задача с поиском кота оказалась сложнее, чем ожидали многие пользователи. Сможете ли вы найти животное, которое художник спрятал на картинке, не прибегая к подсказке? Эта простая на первый взгляд головоломка покорилась не всем.

Как и в классических загадках подобного плана, всё дело в маскировке. Пушистый друг изображённой на картинке хозяйки действительно присутствует на картинке, хотя в попытках его увидеть вы уже наверняка смогли утомить свои глаза. Если к этому моменту вы всё ещё не справились, то вот небольшая подсказка: всё дело в ракурсе и умении абстрактно мыслить.

Где спрятался кот на картинке?

После того, как вы найдёте кота, вы будете удивлены, как не смогли заприметить его сразу. Быть может, вы всё ещё находитесь в его поиске? Если устали, то, возможно, пришла пора увидеть ответ и перестать мучаться.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь”]

Как было замечено выше, всё решает сила ракурса. Котик становится заметнее, если повернуть изображение головоломки на 90 градусов вправо .

Если вы посмотрите на картинку сейчас, то увидите силуэт кошки на куске стены между головой женщины и верхушкой ее метлы.

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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении головоломки с поиском цифр. Оказалось, что её проваливают практически все люди. Сколько цифр изображено на этой картинке? Три? Семь? Лишь единицам удаётся увидеть всё.

Сколько цифр на картинке? Эту «капчу» проваливают не только роботы