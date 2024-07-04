Сколько цифр на картинке? Эту "капчу" проваливают не только роботы

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Опубликовано: 04.07.2024 12:22 , Обновлено: 04.07.2024

Как часто вам приходится проходить тесты с капчей в попытках убедить компьютер, что вы не робот? Чаще всего такие задачи не очень сложны и требуют рассмотреть на картинке присутствие цифр либо букв. Однако такой тест не под силу решить не только роботам. Оказалось, что его проваливают практически все люди. Сколько цифр изображено на этой картинке? Три? Семь? Лишь единицам удаётся увидеть всё.

Визуальные головоломки развивают мозг не меньше некоторых математических задач. Эта картинка, представляющая из себя склейку из различных цифр, всполошила интернет и заставила попотеть уже многих пользователей. На первый взгляд она кажется простой, но чем дольше в неё всматриваться, тем больше можно увидеть. Попробуйте найти все спрятанные цифры самостоятельно, а потом проверьте, не проглядели ли вы чего-то.

Как решить эту головоломку?

Для каждой головоломки стоит установить определенный порядок действий. Решая эту головоломку, лучше всего начинать сверху. Первое число, которое бросается в глаза, — шесть. Затем можно увидеть вписанную в неё восьмерку, а после девятку.

Большинство людей также заметят цифру два в цифре девять. Ниже вы также найдёте номер четыре, соединенный с номером два, и номер один, введённый в номер четыре. Внимательный глаз также заметит ноль в самом центре, состоящий из одной части восьмерки. Это значит, что вы нашли семь чисел, но на картинке их… десять.

Какие цифры вы могли проглядеть?

Следующее число на картинке — три. Где её найти? Просто вырежьте небольшой кусочек восьмерки. Решение относительно числа пять немного нестандартно. По мнению некоторых, она скорее напоминает букву S, вписанную в восьмерку. Нельзя отрицать, что S и 5 схожи по форме, но такая трактовка крайне индивидуальна. Однако самое умное решение — найти число семь. Для этого необходимо… перевернуть изображение. Семерка находится на стыке девятки и четверки. Вы нашли все цифры?

Ранее Telegraf.news писал о том, что для большинства взрослых людей четвёртый класс — это давно прошедший и забытый этап. Но многие полагают, что задачи и примеры из младшего блока школы просты и легки. Тем не менее некоторые нюансы математики имеют свойство забываться. Чтобы не краснеть перед своими детьми и держать мозг в тонусе, стоит время от времени тренировать свой ум и освежать память. Попробуйте решить эту головоломку для четвертого класса. Удастся ли вам не допустить ошибок?

Эта задачка для четвероклассников заставила краснеть многих родителей. Сможете решить её правильно?