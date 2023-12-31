Зачем в полночь люди прыгают со стульев? Узнали о необычных новогодних традициях в трех странах

Опубликовано: 31.12.2023 07:08 , Обновлено: 29.12.2023

Новый год - это время шумных вечеринок, на которых мы прощаемся со старым годом и встречаем новый в надежде, что он будет еще лучше предыдущего. Новогодние обычаи, хотя и отличаются друг от друга и варьируются в разных странах, имеют общую цель. Многие люди верят в обновление и желают лучшего завтрашнего дня, счастья, изобилия, радости и жизни, полной любви. Как принято встречать Новый год в Испании, Италии и Дании?

12 виноградин в Испании

Большинство новогодних традиций в Испании, которые, как считается, приносят удачу, связаны с едой. Когда часы бьют полночь в канун Нового года, по всей стране празднующие собираются на главных площадях городов или в семейных гостиных, чтобы посмотреть, как часы пробьют полночь.

С приближением этого часа каждый мужчина, женщина, ребенок, бабушка и дедушка берут двенадцать зеленых виноградин. Считается, что каждая из этих двенадцати виноградин символизирует каждый месяц года. С каждым ударом часов в полночь испанцы съедают одну виноградину, чтобы обеспечить себе один месяц счастья в новом году.

Чудодейственная сила красного нижнего белья в Италии

Новый год ассоциируется у итальянцев с “rosso” - красным цветом, который отгоняет злых духов и приносит удачу. Неважно, мужчина вы или женщина, считается, что ношение этого цвета помогает встретить счастливый год, особенно в любви, поэтому чаще всего надевают новую пару красного белья. Также считается, что особенно повезет, если подарить их любимому человеку.

В Неаполе, как и по всей южной Италии, местные жители празднуют наступление полуночи, выбрасывая из окна на улицу старую посуду и мебель, символизируя тем самым избавление от старых проблем и наведение порядка с приходом нового года.

Традиция спрыгивать ровно в полночь в Дании

Дания - страна с яркими культурными традициями, особенно в праздничный период. От культовой новогодней речи королевы Маргрете в 6 часов вечера до причудливых обычаев, таких как прыжки со стульев в полночь.

Согласно традиции чтобы счастливо перепрыгнуть в Новый год, датчане с первым ударом курантов с бокалом шампанского и порцией крансекаге карабкаются на стол, стул или диван, чтобы ровно в полночь спрыгнуть на пол.

Они делают это, чтобы войти в новый год с бодрой энергией и оптимизмом. Эта традиция означает, что в старом году негатив остался позади.

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Песня о несчастной любви. Почему «Last Christmas» дуэта Wham! стала рождественской классикой?