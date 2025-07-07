Зачем стюардессы красят губы красной помадой? Экс-сотрудница авиакомпании заявила, что дело не в моде

Опубликовано: 07.07.2025 11:24 , Обновлено: 07.07.2025

Бортпроводницы по всему миру обязаны соблюдать строгий дресс-код, который касается не только униформы, но и макияжа с прическами. В премиальных авиакомпаниях требования зачастую еще жестче, а одним из ключевых элементов образа становится красная помада. Однако, по словам бывшей стюардессы, этот макияжный нюанс имел и практическую функцию в экстренных ситуациях.

Красная помада помогала в чрезвычайных ситуациях?

Хизер Пул (Heather Poole), бывшая стюардесса одной из крупнейших американских авиакомпаний, которая провела 20 лет в полетах, в своей книге заявила, что губы интенсивного красного цвета— это элемент макияжа, который должен был поддерживать коммуникацию в экстренных ситуациях.

[info_b]Речь идет о книге Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet (Круизный настрой: Рассказы о крушениях, драмах экипажа и сумасшедших пассажирах на высоте 10 000 км) [/info_b]

По ее словам, смелый цвет облегчал пассажирам чтение по губам бортпроводников, что было важно, когда в салоне царил хаос и инструкции было трудно расслышать.

Она отметила, что красная помада имела не только практическое назначение, но и подчеркивала авторитет экипажа, создавая впечатление полного контроля над ситуацией.

За этот танец в самолёте американскую стюардессу уволили с работы

Или нет?

Впрочем, другая стюардесса, ныне работающая в этой отрасли, Сидни Анистин (Sydney Anisitine) заявила, что никогда не слышала о подобных требованиях.

«Мне никогда этого не говорили, и я не слышала, чтобы какая-либо другая бортпроводница красила губы по этой причине. В наши дни, если вы видите кого-то с яркой помадой, это просто выбор стиля», — считает она.

С ней согласилась еще одна бортпроводница и писательница-путешественник Кристин Экстейн-Низка (Kristine Eksteine-Nizka).

«Самая частая причина, по которой стюардессы красят губы яркой помадой, — это «типичный» образ стюардессы. В некоторых авиакомпаниях, таких как Emirates, красная помада является частью униформы. У [авииакомпании] Emirates есть определенный макияж, которого должны придерживаться стюардессы, — они даже проводят обучение макияжу для своих девушек», — сказала она.

[info_b]Сидни Анизитин — бортпроводник с более чем 20-летним опытом полетов во всех четырех основных авиакомпаниях США.

Кристина Экштейн-Низка — опытная бортпроводница, соучредитель и автор сайта о путешествиях Love Your Italy.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что стюардесса с шестилетним стажем работы Шерил Киллоу в своём TikTok-аккаунте (cherdallas) поделилась советами о том, какую одежду лучше избегать во время авиаперелётов. И её рекомендации, основанные на профессиональном опыте, могут заставить многих пересмотреть свой дорожный гардероб, особенно в летний сезон, а также, возможно, добавят «фобий» относительно чистоты в самолётах.

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