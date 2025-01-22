За этот танец в самолёте американскую стюардессу уволили с работы

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2025 12:57 , Обновлено: 22.01.2025

Бывшая стюардесса авиакомпании Alaska Airlines Нелле Диала заявила, что ее уволили с работы, потому что она разместила в TikTok видео, на котором танцует тверк в пустом самолете.

15-секундный клип, в котором стюардесса танцевала в проходе пустого самолета во время перерыва в работе, Нелле Диала подписала так: «Девушка из гетто до самой смерти, униформа не обманет». Ролик доставил ей массу проблем и в январе 2025 года девушку уволили с работы.

На платформе GoFundMe Диала рассказала, что сняла видео в шесть утра, ожидая пилотов, и разместила его в личном аккаунте. Девушка посчитала ролик безобидным, однако он быстро стал вирусным и вместо поддержки принес ей неожиданную критику.

По словам Диалы, авиакомпания Alaska Airlines обвинила ее в нарушении политики компании в отношении социальных сетей сотрудников.

«Я объяснила, что видео не имело целью причинить кому-либо вред или нанести вред компании, но они не захотели слушать, — написала она на GoFundMe. — Без предупреждения меня уволили. Без обсуждения, без шанса защититься и без возможности провести полное и правильное расследование», - возмутилась бывшая стюардесса.

Диала подчеркнула, что потеря работы стала для нее разрушительным испытанием. «Я всегда была осторожна с тем, что делюсь в Интернете. Никогда не думала, что это видео может стоить мне карьеры», — призналась она.

Она также отметила, что «даже не упомянула название авиакомпании», хотя форма, которую она носила во время съемки видео, стандартная для Alaska Airlines.

Авиакомпания отказалась комментировать этот вопрос, но в заявлении, опубликованном в The Independent говорится: «Мы не комментируем кадровые вопросы, но ожидаем высоких стандартов поведения и обслуживания пассажиров от всех бортпроводников».

В TikTok, где она разместила оригинальное видео после предполагаемого увольнения, девушка написала: «Ты больше не можешь быть собой, потому что мир слишком чувствителен». И добавила: «Что плохого в небольшом тверке перед работой? Люди ведут себя так, будто никогда этого не делали».

Ранее Telegraf.news писал, что русская эмигрантка в США, медсестра в реанимации, опубликовала ролик в TikTok о том, как работать и почти не брать отпуск. При этом женщина выглядит весьма счастливой, хотя по ее заявлению может показаться, что речь идет про беспробудную пахоту без сна. Не спешите впадать в ступор. На деле тут небольшая смекалка и немного математики.

Почему в США медсестры почти никогда не берут отпуск? Медик-эмигрантка из России рассказала секрет в TikTok