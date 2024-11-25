"Зачем сигналят?" — Под Гомелем лоси устроили затор на дороге

Опубликовано: 25.11.2024 15:11 , Обновлено: 25.11.2024

Одна из пользовательниц TikTok опубликовала короткое видео, предупредив белорусов об опасности на дороге. Речь идёт о лосях — именно они на днях устроили затор на проезжей части в районе города Ветка Гомельской области. На кадрах видно, как рогатые (судя по всему, мама с малышами) вышли из леса, полизали дорогу, посмотрели на образовавшуюся пробку и ушли обратно.

“Будьте осторожнее. Лоси уже выходят на дороги за солью”, — написала автор ролика. Судя по всему, она хотела напомнить водителям, что из-за нехватки в организме минеральных веществ животные с удовольствием лижут соль, выходя на проезжую часть. Конечно, та, что на дорогах, не лучший вариант, однако им разве объяснишь?

В комментариях к ролику многих удивило поведение водителей в этот момент: некоторые не просто притормозили, но и начали сигналить, что делать крайне не рекомендуется. Из-за резких звуков животное может испугаться и побежать не в лес, а, например, на вас. Чтобы избежать ЧП, лучше всего просто подождать.

“Никогда не сигнальте. Это может спровоцировать нападение животного на машину”, — написал в комментариях один из подписчиков TikTok, на что автор ответила: “Спасибо, буду знать… Там другие сигналили, мы просто любовались”.

“Совершенно верно. Друг так тоже остановился и начал сигналить. Лосиха с лосёнком шла, подбежала, начала брыкаться, разбила фару в машине, помяла крыло”, — поделился ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось