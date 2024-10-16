Зачем сажать овощи, если можно купить? В TikTok между белорусами разгорелась «вечная дискуссия». На чьей стороне вы?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.10.2024 13:37 , Обновлено: 16.10.2024

В TikTok опубликовали видео, которое привело к "вечной дискуссии" для белорусов - выращивать свои овощи (например, картошку) на огороде, даче или же закупаться в магазинах, на рынках, ярмарках.

“Мама на ярмарке осенью покупает картофель, когда я садила, полола, выкапывала у нас на огороде и молила, что можно же просто купить по 1,2 рубля”, - пожаловалось автор ролика.

Одна комментаторша рассказала, что уже 5 лет не занимается огородничеством. “Хейт был только первые два года - потом улеглось. Это как истерика ребенка - нужно просто пережить”, - заявила она.

“Сама удивляюсь всегда и спрашиваю саму себя: “Когда наши родители хотя бы нас начнут беречь?” Про их собственное здоровье вообще молчу”, - написала другая пользовательница TikTok.

Третья утверждает, что, “когда мы засаживаем огород, нам буквально до следующего сезона хватает”. Четвертая рассказала, что сажает только раннюю сортовую картошку и по пару кило, а на зиму покупает.

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“Дешевле будет купить”, - категорично отметила еще одна комментаторша. С ней согласился другой юзер: “Верно, только силы, время и нервы трачу, а все так же покупаем. Зачем тогда?”

Независимо от того, покупает человек картошку или выращивает свою, ему нужно хранить ее. Ранее Telegraf.news рассказывал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором профессиональный садовод и огородник Галина Хигер рассказала, что делать, если картошка при хранении в погребе быстро гниет, и как продлить ее жизнь там. По словам специалиста, достаточно одного ингредиента.

Эксперт показала белорусам «совершенно бесплатный» способ продлить жизнь картошки в погребе. За чем сходить в лес?