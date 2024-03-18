Зачем по колесам поездов стучат молотком во время остановок? Вот что случится, если этого не сделать

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Опубликовано: 18.03.2024 11:26 , Обновлено: 18.03.2024

Тот, кто бывал на железнодорожных вокзалах, наверняка замечал, что во время остановки поездов вдоль составов ходят рабочие и стучат по колёсам. Узнали, зачем это делают и как бессмысленное, на первый взгляд, простукивание колёс обеспечивает безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Зачем стучать по колёсам поезда — забавные и интересные версии

Пользователи в сети высказывают немало смешных предположений, зачем работникам железной дороги это делают. Одна из версий — предоставление рабочих мест.

Ещё одна из версий, вполне логичная — при помощи стука с колёс поезда стряхивают пыль, грязь, различный мусор и металлические частицы рельс.

Кто-то предполагает, что при помощи молотка железнодорожные рабочие выпрямляют колёса, если они деформировались.

Зачем на самом деле стучат по колёсам поезда?

Человек, который стучит по колёсам поезда молотком на длинной рукояти, называется осмотрщиком вагонов. Это железнодорожный рабочий, занимающийся проверкой целостности конструкции колёс поезда.

Процесс проверки колёс называется «простукиванием» или «протяжкой». Он проводится для проверки состояния колёс и их соответствия нормам безопасности. Осмотрщик стучит по колёсам и по издаваемым ими звукам определяет, всё ли в порядке. Если звук чистый и звонкий, это означает, что колесо в порядке. Если же звук глухой или неравномерный, это может указывать на проблемы, такие как трещины или деформации.

Трещина в диске колеса

Стучит осмотрщик не только по колёсам, но и по крышкам буксовых узлов, внутри которых находятся подшипники. По звуку он определяет, разрушен подшипник или нет.

Также осмотрщик тыльной стороной ладони проверяет, не слишком ли перегрелись колёсные пары.

Своевременное обнаружение трещин в металле колеса помогает предотвратить аварии. Во время движения поезда колёса подвергаются значительным нагрузкам, и со временем они могут изнашиваться или деформироваться. Простукивание позволяет выявить возможные проблемы на ранних стадиях, что помогает предотвратить серьёзные поломки и аварии.

Колёсная пара — критичный узел с точки зрения безопасности движения. Если из-за трещины или деформации какая-то из пар развалится на ходу, то осколки окажутся на рельсах или застрянут между шпал. Вагоны на скорости начнут наезжать на осколки металла, и в результате весь поезд может сойти с рельсов.

Если во время осмотра поезда обнаружится дефект, вагон освободят от пассажиров и отправят в ближайшее депо на более детальную проверку. Если дефект подтвердится — колёсную пару заменят.

Простукивание колёс проводится регулярно во время остановок поезда, а также при проведении технического обслуживания и ремонта. Это важная процедура для обеспечения безопасности движения поездов.

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