Зачем класть на фарш кубики льда? Вы не поверите, что произойдет со вкусом

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Опубликовано: 09.02.2024 10:09 , Обновлено: 09.02.2024

Котлеты из фарша — абсолютная классика, без которой сложно представить белорусскую кухню (да и не только) Их можно приготовить очень легко, быстро и самыми разными способами. К сожалению, иногда они могут получиться слишком сухими. Благодаря этой хитрости такого больше не случится.

Жарка котлет в определенном смысле - это настоящее искусство. В идеале они должны получится приятно хрустящими снаружи и сочными внутри. Добиться такого эффекта не всегда просто, особенно если вы хотите приготовить ужин на скорую руку.

Между тем, чтобы предотвратить высыхание мяса, просто используйте кубики льда. Их всегда можно держать в морозилке, ведь они пригодятся для многих вещей. При жарке просто вставляйте по одному кубику в середину мяса и наслаждайтесь результатом. Котлеты получатся невероятно сочными и вкусными.

Заморозьте в кубиках бульон

Однако, кубики льда не обязательно должны быть из обычной воды. Таким же образом можно заморозить бульон из овощей и мяса.

Такие оригинальные кубики можно легко сделать самостоятельно, используя обычную форму для льда. Если у вас мало времени, можно даже не варить бульон с нуля, а просто приготовить его из покупного бульонного кубика.

После охлаждения перелейте его в форму и заморозьте. В следующий раз, когда он вам понадобится, бульонные кубики будут под рукой.

Вдавите предварительно подготовленные замороженные бульонные кубики в каждую котлету во время жарки на сковороде. Растворяясь при нагревании, бульон насытит отбивные овощным ароматом, усиливая их вкус, а дополнительная влага не даст им пересохнуть.

В результате они будут получаться каждый раз и придутся по вкусу всем.

А какой “секретный” ингредиент добавить в фарш?

Ранее Телеграф писал, что котлеты по традиционному рецепту — вкусные сами по себе. Однако предела совершенству нет, поэтому иногда стоит поэкспериментировать, чтобы приблизиться к идеальному результату. Например, только один дополнительный ингредиент усилит вкус мяса и добавит ему пряную нотку. Попробуйте — и вряд ли пожалеете.

Речь идет о… горчице.

Добавьте в фарш 1 чайную ложку «секретного» ингредиента. Он сделает котлеты еще вкуснее