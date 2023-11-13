Зачем 13 ноября дарить цветы незнакомцам? Этот праздник возник 25 лет назад

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Опубликовано: 13.11.2023 10:39 , Обновлено: 13.11.2023

Каждый год 13 ноября во многих странах мира отмечают необычный праздник. Его не вносили в список официальных в Беларуси, однако он этого точно достоин. По традиции, которая возникла в 1998 году, именно 13 ноября принято дарить цветы незнакомым людям, а также приносить окружающим тепло и радость. А называется этот праздник Всемирный день Доброты (World Kindness Day).

Придумали его в Японии 25 лет назад участники 1-й конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), на которой присутствовали «представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США». Позднее к Движению присоединились и другие страны.

А официально утвердили праздник в 2000 году в Сингапуре – на 3-й конференции Всемирного движения за доброту.

В чем же его цель? Так, Всемирный день доброты призван “подчеркнуть добрые дела в обществе и сосредоточить внимание на позитивной силе и общей нити доброты во благо, которая связывает нас”.

[info_b]По определению Википедии, доброта – «это тип поведения, характеризующийся проявлениями щедрости, внимания, оказанием помощи или заботы о других, без ожидания похвалы или вознаграждения взамен». В нашем непростом мире любое, даже малейшее проявление доброты очень согревает, дает надежду и делает добрее тех, кто рядом.[/info_b]

Сколько белорусов считают себя добрыми?

Интересное исследование к этому дню в 2021 году провел Viber. В организованном им опросе приняли участие и белорусы – более 1900 человек. По некоторым позициям результаты оказались более чем оптимистичными.

Так, на вопрос, считают ли они себя добрыми или скорее добрыми, чем нет, 87,9% опрошенных пользователей мессенджера из Беларуси ответили утвердительно, 4,5% – отрицательно, а 7,6% затруднились ответить. Причем если сравнивать ответы белорусов с ответами пользователей из других стран СНГ, это количество почти совпадает. Там добрыми себя считают 87,2%.

Сколько белорусов считают добрыми окружающих?

Чуть больше половины опрошенных белорусов (53,8%) также посчитали добрыми людей из своего окружения, еще 35,4% решили, что добрых вокруг все же не очень много, 6,5% затруднились ответить. А вот 4,3% белорусов почти никогда не встречали добрых людей.

Часто ли белорусы делают добрые дела?

На вопрос, как часто белорусы «делают добрые дела и говорят приятные слова», утвердительно ответило подавляющее большинство респондентов из Беларуси. Причем 70% проявили доброту на протяжении недели перед опросом, еще 14,3% – на протяжении последнего месяца. А вот 11,1% даже не смогли вспомнить, когда в последний раз совершили добрый поступок.

Кстати, 73,8% опрошенных белорусов сказали, что довольно часто «говорят приятное людям, чтобы поднять им настроение», 26,2% – довольно редко. Но 8,6% из последних хотели бы делать приятное людям чаще.

Фото иллюстрационное

Интересно, а можно попытаться стать добрым, так сказать, по собственному желанию? 72% белорусов, которые приняли участие в опросе, считают, что доброту развить в себе можно, а 12,7% – что нет, потому что доброта, мол, появляется с рождением человека на свет.

Стали ли люди добрее, чем раньше?

На этот вопрос только 9,2% ответили положительно. А 58,2% просто уверены, что раньше добрых людей вокруг было больше.

А ведь если задуматься и вернуться к первому вопросу – сколько белорусов считают себя добрыми… Ведь утвердительно ответили 87,9%! И где же они? :)

Так вот именно сегодня, во Всемирный день доброты, есть очень хорошая возможность согреть своим теплом окружающих. Сделать доброе дело, совершить добрый поступок. Да просто подарить незнакомому человеку цветы – как принято в этот праздник.

Также это прекрасная возможность делать комплименты, сказать о любви родителям и близким друзьям, поучаствовать в благотворительных мероприятиях, сделать пожертвования.

[info_b]Кстати, приятно будет не только окружающим. Ведь ученые выяснили, что добрые люди гораздо меньше болеют, а их жизненный путь длиннее примерно на 9 лет.[/info_b]

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